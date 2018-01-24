По словам пресс-атташе министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, дипломаты направили ноту с разрешением оборудовать участки для голосования в Каунасе, Шяуляй и Висагинасе, чтобы на них во время выборов могли проголосовать проживающие в Литве или находящиеся на ее территории граждане РФ.
"Россия попросила дополнительные разрешения для организации избирательных участков в Каунасе, Висагинасе и Шяуляй, и эти разрешения ей были предоставлены", - сказала Раса Якилайтене.
По ее словам, дальнейшую организацию участков для голосования в этих городах Россия должна согласовывать уже с местными властями.
Избирательные участки во время выборов без отдельной просьбы также будут оборудованы в посольстве РФ Вильнюсе и в генеральном консульстве РФ в Клайпеде.
Посол России в Литве Александр Удальцов сказал российскому государственному новостному агентства "РИА Новости", что удовлетворен решением Литвы. Он также сказал, что Россия благожелательно отнесется к аналогичной просьбе Литвы в связи с проведением в 2019 году президентских выборов.
Р. Якилайтене сказала, что Москва во время каждых выборов просит Литву разрешить ей увеличить число мест для голосования на территории страны и эти просьбы почти всегда удовлетворяются.
Аналитики почти не сомневаются, что в марте этого года на президентских выборах в России победит нынешний глава РФ Владимир Путин.
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