Почти 90% опрошенных жителей Литвы поддерживают единую политику безопасности и обороны ЕС, показывают данные опроса "Евробарометра" (Eurobarometer). В этом вопросе Литва по результатам ответов обгоняет Эстонию и Латвию.
© Organizatorių nuotr.

Подавляющее большинство опрошенных жителей Литвы поддерживает единую политику безопасности и обороны стран ЕС, свидетельствует опрос Eurobarometer, проведенный в ноябре прошлого года.

За единую политику безопасности и обороны между государствами-членами ЕС выступают 87% опрошенных граждан Литвы. В Эстонии и Латвии, соответственно, эта поддержка составляет 82% и 84%. В среднем же по ЕС единую политику безопасности поддерживают 75% опрошенных.

Единую внешнюю политику стран ЕС поддерживают 79% жителей Литвы. В Латвии - 66%, Эстонии — 63% населения. В среднем по ЕС единую внешнюю политику поддерживают 66% респондентов.

Единый экономический и валютный союз ЕС с единой валютой евро в Литве поддерживают 68% респондентов. В Эстонии поддержка единому монетарному союзу составляет 84%, в Латвии — 76%.

Против расширения ЕС в будущем за счет вступления в него новых государств выступают 22% граждан Литвы. В Эстонии против дальнейшего расширения ЕС выступают 41%, в Латвии - 44%.

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