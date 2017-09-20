В Кремле ответили: у президента Литвы будет возможность поменять точку зрения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у президента Литвы будет возможность поменять точку зрения о военных учениях "Запад-2017" после того, как она получит информацию от международных наблюдателей, сообщает российская Федеральная служба новостей.

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Д.Песков подчеркнул, что присутствующие на учениях наблюдатели получили исчерпывающий брифинг по целям и замыслам маневров. Также международные эксперты воочию могли убедиться, что сценарий учений соответствовал заявленному: "Думаю, что после получения этой информации у госпожи Грибаускайте будет возможность поменять свою точку зрения", — сказал он.

Напомним, что представители России покинули зал перед выступлением литовского президента, к ходе которого она заявила, что "Запад" - это только один из признаков того, что Кремль никак не может побороть свою ненависть к Западу".

По ее словам, во время этих учений Кремль учит "свою армию атаковать Запад". Литва и другие страны Центральной и Восточной Европы неоднократно высказывали беспокойство в связи с этими учениями - их сценарием и масштабом.

Учения РФ и РБ "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории России и Беларуси.