Оппозиционные консерватор Стасис Шядбарас и социал-демократ Юлюс Сабатаускас заявили в суде, что если будет объявлен референдум с перерывом, то у граждан, голосующих в первый и второй день, будут неравные условия, кроме того, будет нарушен принцип непрерывности.
Представительница правящих "аграриев", глава Комитета сейма по вопросам права и правопорядка Агне Ширинскене акцентировала, что сама Конституция не определяет, сколько времени должен проходить референдум.
Политик подчеркнула, что точную продолжительность референдума сейчас определяют лишь постановления сейма о его провозглашении.
В октябре Сейм принял постановление объявить референдум о расширении двойного гражданства 12 и 26 мая, однако его действие приостановлено до оглашения вывода КС.
КС обещает принять решение самое позднее 28 февраля.
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