Сейм просит КС ответить, соответствует ли такой референдум, который будет проходить в течение двух дней с двухнедельным перерывом, конституционному понятию референдума. Также поднимается вопрос, будет ли сохранен принцип равноправия при проведении референдума с таким перерывом между голосованиями.
В октябре Сейм принял постановление объявить 12 и 26 мая обязательный референдум о расширении двойного гражданства, однако его действие остановлено до вынесения заключения КС.
На референдуме гражданам будет предложено проголосовать по такому тексту изменения Конституции: "Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и на других основаниях, установленных конституционным законом. Гражданин Литовской Республики по происхождению, получивший гражданство государства, соответствующего установленным конституционным законом критериям выбранной Литовской Республикой европейской и трансатлантической интеграции, гражданство Литовской Республики не утрачивает. В других случаях гражданин Литовской Республики не может быть одновременно и гражданином другого государства, помимо установленных конституционным законом исключений. Порядок приобретения и утраты гражданства устанавливается конституционным законом".
Критерии европейской и трансатлантической интеграции государств предполагается установить в конституционном Законе о гражданстве.
Сейчас Конституция предусматривает, что за исключением отдельных предусмотренных законом случаев никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства. Это положение Конституции можно изменить только путем референдума. Расширения института двойного гражданства добиваются зарубежные литовцы, однако они опасаются, что референдум может не состояться из-за низкой явки.
Принятые на референдуме изменения в Конституции вступили бы в силу 1 января 2020 года.
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