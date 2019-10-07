Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября намерен посетить Вильнюс, сообщила в понедельник администрация главы Литовского государства.
Volodymyras Zelenskis ir Linas Linkevičius
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Визит В. Зеленского в Литве состоится 26-27 ноября, сообщил BNS представитель президента Литвы Гитанаса Науседы по связям с общественностью Антанас Бубнялис.

Глава МИД Украины сообщил, что на следующей неделе украинский президент намерен отправиться в Латвию.

В. Зеленский стал президентом Украины весной этого года.

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