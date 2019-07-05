Г.Науседа решил назначить его руководителем вновь созданной группы по вопросам окружающей среды и инфраструктуры, подтвердили BNS информированные источники в пятницу.
Эта группа будет отвечать за вопросы энергетики, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта.
43-летний Я.Неверович был министром энергетики Литвы в 2012-2014 гг. и в последнее время работал в частном бизнесе.
Пресс-секретарь Г.Науседы Айстис Забараускас отказался прокомментировать BNS будущих членов команды. По его словам, советники будут представлены на следующей неделе ещё до инаугурации.
Ранее источники BNS подтвердили, что советником по вопросам внешней политики Г.Науседа выбрал Асту Скайсгирите-Ляушкене, а по правовым вопросам - заместителя председателя Совета по конкуренции Юрате Шовене.
Инаугурация Г.Науседы состоится 12 июля.
В команду Науседы должен войти экс-министр энергетики Литвы Неверович
К команде избранного президента Гитанаса Науседы...
"Железная леди" глазами жителей Литвы: как оценивают Далю Грибаускайте после 10 лет президентства (37)
12 июля избранный президент Литвы Гитанас Науседа...
Партии Литвы планируют подписать коалиционное соглашение, ожидают ответа ИАПЛ
"Крестьяне", "социал-трудовики", партия " Порядок и...
Карбаускис 15 июля намерен проверить доверие в партии (2)
Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис в...
Оппозиция Cейма Литвы подтвердила, что не будет участвовать в голосовании об отставке спикера (1)
Оппозиционные фракции Сейма Литвы не будут...
TOP новостей
Литовских интернет-провайдеров обязали блокировать популярный веб-сайт (6)
Верховный суд Литвы (ВСЛ) в четверг постановил обязать...
В Литве открылась первая гостиница сети Hilton (2)
5 июля в Вильнюсе на проспекте Гедиминаса открылась...
Головная боль вильнюсцев скоро закончится: на проспект Конституции можно будет выехать, минуя кольцо
Многие водители ругают кольцевой перекресток у бывшего...
"Содра" послала весть 45 000 жителей Литвы: вы можете лишиться денег (1)
Не все жители Литвы , которые болели и получили...
В столице Литвы открыт возрожденный легендарный фонтан (5)
У здания Театра оперы и балета в литовской столице был...