Об этом во вторник сообщил председательствовавший на заседании парламента представитель партии "Порядок и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис.
В. Бакас отказался указывать BNS причины ухода и обещает это сделать на пресс-конференции в среду.
Глава КНБО сообщил, что будет работать в составе Смешанной группы членов Сейма.
После ухода В. Бакаса во фракции ЛКЗС осталось 49 членов Сейма. Кроме того, сокращается и количество депутатов, входящих в коалицию – в ней осталось 75 членов Cейма из 141.
В коалиции теперь одним меньше: Бакас покинул фракцию "крестьян"
Председатель Комитета по национальной безопасности и...
Премьер-министр Литвы не ошибся: с поста намерен уйти глава Минфина? (1)
Нынешний министр финансов Литвы Вилюс Шапока , скорее...
Министр обороны Литвы: сколько нужно будет, столько и будем работать
После перераспределения министерских портфелей новой...
В Сейме Литве восстановлена фракция "Порядка и справедливости" под названием "Суверенная Литва" (1)
В Сейме Литвы во вторник восстановлена фракция партии...
В Сейме Литвы присягнули четыре новых парламентария
Во вторник в Сейме Литвы присягнули и приступили к...
TOP новостей
Эксперт: если запретить торговым сетям работать в воскресенье, появятся новые "монстрики" (1)
Литва все еще не определилась, будет ли введен запрет...
Вперед - за покупками, но не в Польшу: жители Литвы открывают новое направление (195)
Пока в Литве считают, сколько сотен миллионов жители...
Два года в Литве действует новый Трудовой кодекс: работники по-прежнему уходят "по собственному желанию" (5)
Два года назад в Литве вступил в силу новый Трудовой...
В рейтингах - новые ожидания избирателей: скачок рейтинга Шимоните (23)
В июне снизился рейтинг премьер-министра Литвы...
Беларусь не сможет повысить уровень воды в реке Нерис, несмотря на просьбу Литвы (21)
Беларусь не сможет повысить уровень воды в реке Нерис...