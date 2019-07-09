В коалиции теперь одним меньше: Бакас покинул фракцию "крестьян"

Об этом во вторник сообщил председательствовавший на заседании парламента представитель партии "Порядок и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис.

В. Бакас отказался указывать BNS причины ухода и обещает это сделать на пресс-конференции в среду.

Глава КНБО сообщил, что будет работать в составе Смешанной группы членов Сейма.

После ухода В. Бакаса во фракции ЛКЗС осталось 49 членов Сейма. Кроме того, сокращается и количество депутатов, входящих в коалицию – в ней осталось 75 членов Cейма из 141.