Во вторник, 9 апреля, в Клайпеде, в Центре творческих индустрий "Культурос фабрикас" прошла открытая дискуссия на тему "Вмешательство в выборы: было, есть и будет?".
Открытая дискуссия на русском языке и ее прямая трансляция была организована порталом DELFI и Центром исследования Восточной Европы.
В ходе мероприятия эксперты из России, Литвы, Литвы обсуждали технологии, последствия и способы противодействия возможному вмешательству иностранных государств в ход президентских выборов разных странах.
Участниками дискуссии стали доктор коммуникационных наук, доцент Видземской высшей школы прикладных наук Солвита Денис, российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь" Константин Эггерт и член правления Европейского центра по противодействию гибридным угрозам Эйтвидас Баярунас.
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