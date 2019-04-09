Безопасности избирательной системы во всём мире в последнее время уделяется всё больше внимания. Проблема стала актуальной во время выборов в президенты США 2016 года. В настоящее время в Украине ищут способы предотвратить манипуляции российских спецслужб в избирательном процессе; вероятность вмешательства в предстоящие выборы в Европейский парламент не может полностью исключить и социальная сеть Facebook.

Во вторник, 9 апреля, в Клайпеде, в Центре творческих индустрий "Культурос фабрикас" прошла открытая дискуссия на тему "Вмешательство в выборы: было, есть и будет?".

Открытая дискуссия на русском языке и ее прямая трансляция была организована порталом DELFI и Центром исследования Восточной Европы.

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В ходе мероприятия эксперты из России, Литвы, Литвы обсуждали технологии, последствия и способы противодействия возможному вмешательству иностранных государств в ход президентских выборов разных странах.

Участниками дискуссии стали доктор коммуникационных наук, доцент Видземской высшей школы прикладных наук Солвита Денис, российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь" Константин Эггерт и член правления Европейского центра по противодействию гибридным угрозам Эйтвидас Баярунас.

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