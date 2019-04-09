Во вторник, 9 апреля, в Клайпеде, в Центре творческих индустрий "Культурос фабрикас" прошла открытая дискуссия на тему "Вмешательство в выборы: было, есть и будет?".

Открытая дискуссия на русском языке и ее прямая трансляция была организована порталом DELFI и Центром исследования Восточной Европы.

В ходе мероприятия эксперты из России, Литвы, Литвы обсуждали технологии, последствия и способы противодействия возможному вмешательству иностранных государств в ход президентских выборов разных странах.

Участниками дискуссии стали доктор коммуникационных наук, доцент Видземской высшей школы прикладных наук Солвита Денис, российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь" Константин Эггерт и член правления Европейского центра по противодействию гибридным угрозам Эйтвидас Баярунас.