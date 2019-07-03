В Каунасе появится региональный центр кибербезопасности

В среду правительство Литвы рассмотрит меры по повышению кибербезопасности. В пакете мер предусмотрено финансирование создания регионального центра кибербезопасности в Каунасе, планируется также установить современные системы оповещения в критических инфраструктурных объектах.
Kibernetinė ataka
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Этот план является реализацией ранее утвержденной Национальной стратегии кибербезопасности.

Руководитель группы по политике в области кибербезопасности и информационных технологий Министерства обороны Йонас Скардинскас BNS сказал, что центр кибербезопасности в Каунасе находится в "фазе создания".

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План предусматривает в 2019 году на учреждение совместно с Соединёнными Штатами выделить почти 1,3 млн евро, но это, вероятно, ещё будет скорректировано путём изменения даты до 2020 года.

"Всё зависит от строительных работ, но само здание не сложное. У нас такая цель, чтобы этот центр начал функционировать к концу 2020 года", - сказал Скардинскас.

Официальные лица Литвы ведут переговоры с американцами о возможности работы в центре специалистов по кибербезопасности из гвардии Пенсильвании (США). Американцы также должны предоставить часть оборудования.

Согласно плану, новый центр в Каунасе будет функционировать как подразделение Национального центра кибербезопасности, из которого тоже можно было бы управлять и планируемыми к созданию по инициативе Литвы силами быстрого кибер-реагирования ЕС .

План мероприятий также предусматривает выделение в 2019-2021 гг. 430 тыс. евро на создание системы раннего предупреждения, отправку сигналов о возможных кибератаках управляющим объектами критической инфраструктуры.
Власти также планируют выделить в следующем году почти полмиллиона евро на создание армейского батальона связи и информационных систем, чтобы тот мог приобрести средства киберзащиты.

Министерство обороны не указывает, какое конкретное оборудование планирует приобрести, потому что это секретная информация.

Сотрудники службы кибербезопасности говорят, что в Литве атаки в основном проводятсяпротив государственных институтов и энергетического сектора.

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