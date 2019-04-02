По словам советника министра Виталии Янкаускайте-Милчувене, пока в Каунасе будут работать 10 человек, но понемногу их количество увеличится.
"Сейчас все новые конкурсы по принятию новых людей, проводятся в Каунасе", – сказала она.
Отделение Минсельхоза будет работать на ул. И.Канто в помещениях, которые Имущественный банк передал министерству.
"В здании государству принадлежат два помещения, там находилась Литовская администрация безопасности транспорта, ей принадлежали 311 кв. м и "Служба присмотра за дорогами", у которой было 643 кв. м. ни передали помещения Имущественному банку", – сказал пресс-секретарь Имущественного банка Томас Багдонас.
"Министерству нужны 396 кв. м, значит оно возьмет часть помещений одного и часть помещений другого ведомства", – прибавил он.
Минсельхоз окончательно переберется в Каунас в первом квартале 2020 года, вскоре будет объявлен конкурс на аренду помещения.
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