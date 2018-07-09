Решение о вероятном обжаловании намечается принять во второй половине августа.

"Это очень тонкое дело, поэтому мы проводим консультации с МИД и Минюстом. Во второй половине августа будет окончательное решение", - сказала в понедельник BNS представитель правительства с ЕСПЧ Каролина Бубните.

На прошлой неделе по этому вопросу было проведено первое совещание ведомств, однако решения на нем приняты не были.

ЕСПЧ 31 мая объявил, что в Литве в 2005-2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ США для содержания подозреваемых в терроризме.

Из-за незаконного содержания в заключении в Литве ЕСПЧ обязал Литву выплатить 130 тысяч евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубейде (Заину аль-Абидин Мохаммеду Хусейну).

Абу Зубейда подозревается в причастности к терактам 11 сентября и сейчас он находится в заключении на базе Гуантанамо на Кубе.

Представители кабмина Литвы пытались убедить ЕСПЧ, что в предполагаемых помещениях тюрьмы ЦРУ в Антавиляй на самом деле должен был действовать центр поддержки разведки, а вызвавшими подозрение самолетами в Литву доставлялись не люди, а оборудование связи.