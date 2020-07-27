В очередном эфире, посвященном выборам у соседей, мы поговорили со Светланой Тихановской. О том, с каким давлением приходится сталкиваться кандидату и как с этим справляться, что может ждать Беларусь после 9 августа и с какой программой-минимум выдвигается Светлана Тихановская - в нашем специальном выпуске.