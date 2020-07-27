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Считанные дни остаются до голосования на выборах президента Беларуси. После момента регистрации в предвыборной гонке осталось 5 кандидатов. Одна из них - Светлана Тихановская, вступившая в борьбу вместо своего арестованного супруга Сергея Тихановского и объединившая на сегодняшний день штабы незарегистрированных Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. 2 недели, прошедшие с момента регистрации кандидатов показали, что Светлана Тихановская в данный момент является одним из главных ньюсмейкеров в политике Беларуси.
В очередном эфире, посвященном выборам у соседей, мы поговорили со Светланой Тихановской. О том, с каким давлением приходится сталкиваться кандидату и как с этим справляться, что может ждать Беларусь после 9 августа и с какой программой-минимум выдвигается Светлана Тихановская - в нашем специальном выпуске.
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