В финском городе Турку в понедельник открылось третье почетное консульство Литвы в Финляндии, передает BNS со ссылкой на МИД.
Opening of honorary consulate in Turku, HC Tomis Taipale and ForMin Linkevičius

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс на церемонии открытия подчеркнул, что новое почетное консульство будет содействовать развитию литовско-финляндских экономических и двусторонних связей.

Гостей церемонии приветствовали посол Литвы в Финляндии Вальдемарас Сарапинас, посол Финляндии в Литве Христер Михельсон и мэр города Турку Алекси Ранделл.

Почетным консулом Литвы в Финляндии назначен активный предприниматель Томис Тайпале, возглавляющий сейчас предприятие Mamec Oy.

Выбор пал на город Турку не случайно - это крупнейший город юго-западного региона Финляндии и исключительно важный порт в регионе Балтийского моря.

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