Министр иностранных дел Линас Линкявичюс на церемонии открытия подчеркнул, что новое почетное консульство будет содействовать развитию литовско-финляндских экономических и двусторонних связей.

Гостей церемонии приветствовали посол Литвы в Финляндии Вальдемарас Сарапинас, посол Финляндии в Литве Христер Михельсон и мэр города Турку Алекси Ранделл.

Почетным консулом Литвы в Финляндии назначен активный предприниматель Томис Тайпале, возглавляющий сейчас предприятие Mamec Oy.

Выбор пал на город Турку не случайно - это крупнейший город юго-западного региона Финляндии и исключительно важный порт в регионе Балтийского моря.