Министр иностранных дел Линас Линкявичюс на церемонии открытия подчеркнул, что новое почетное консульство будет содействовать развитию литовско-финляндских экономических и двусторонних связей.
Гостей церемонии приветствовали посол Литвы в Финляндии Вальдемарас Сарапинас, посол Финляндии в Литве Христер Михельсон и мэр города Турку Алекси Ранделл.
Почетным консулом Литвы в Финляндии назначен активный предприниматель Томис Тайпале, возглавляющий сейчас предприятие Mamec Oy.
Выбор пал на город Турку не случайно - это крупнейший город юго-западного региона Финляндии и исключительно важный порт в регионе Балтийского моря.
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