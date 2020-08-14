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Европейский Союз намерен ввести санкции против официальных лиц Беларуси, ответственных за жестокое подавление массовых протестов после президентских выборов. Об этом заявил в пятницу, 14 августа, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) после внеочередного заседания глав МИД стран Евросоюза.
Europos Sąjunga
Europos Sąjunga
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"Все, что произошло в Беларуси в последние дни, неприемлемо и вынуждает ЕС дать четкий ответ", - заявил Мас журналистам. "Мы намерены подвергнуть штрафным мерам ЕС конкретных лиц, которые известны и которые совершили преступления против мирных демонстрантов", - добавил немецкий политик.

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В свою очередь неназванный дипломат сообщил агентству Reuters, что договоренность стала лишь первым шагом на пути введения санкций. По его словам, внешнеполитической службе ЕС поручено выявить лиц, которые будут внесены в черный список и подвергнуты штрафным мерам. Кроме того, как сообщает dpa, в список попадут те, кто несет ответственность за фальсификации на президентских выборах.

По данным Reuters, в ЕС шесть стран выступают за решительный ответ белорусским властям, в первую очередь Австрия, Германия и Швеция. В тоже время Польша, Чехия, и страны Балтии выступают за посредничество на переговорах между белорусской оппозицией и Лукашенко. Венгрия скептически относится к введению санкций. Однако, по словам дипломатов, Будапешт согласится поддержать ограниченный список лиц, активы которых будут заморожены в ЕС и которым запретят въезд в Евросоюз. Дипломаты сообщили агентству, что черный список может быть подготовлен и представлен на голосование до конца месяца.

Массовые протесты

В Беларуси уже пятый день идут акции протеста после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. При этом силовики действуют с беспрецедентной жестокостью. За прошедшие после выборов дни было задержано более 6000 протестующих, два человека погибли. Главный соперник Лукашенко на выборах - Светлана Тихановская - была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву.

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