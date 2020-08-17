Ведущие политические группы Европейского парламента призвали провести повторные президентские выборы в Беларуси. "Мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском Союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании провести новые и свободные выборы под наблюдением независимых наблюдателей", - говорится в совместном заявлении лидеров пяти партий Европарламента, распространенном в понедельник, 17 августа.

Руководители Европейской народной партии (ЕНП), Прогрессивного альянса социалистов и демократов, либеральной проевропейской группы "Обновляя Европу", "Зеленых" - Европейского свободного альянса, а также группы "Европейские консерваторы и реформисты" решительно осудили насилие и пытки, применяемые белорусскими силовиками в отношении мирных демонстрантов. "Мы аплодируем белорусскому народу за его мужество и решимость, а также всеми силами поддерживаем его стремление к демократическим переменам и свободе", - заявили Манфред Вебер (Manfred Weber), Ираче Гарсиа Перес, Дачиан Чолош, Ска Келлер (Ska Keller) и Филипп Ламбертс, Рышард Легутко и Раффаэле Фитто.

В Европарламенте считают выборы в Беларуси несвободными и несправедливыми

Они подчеркнули, что выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Заслуживающие доверия свидетельства о результатах голосования указывают на победу главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, указывается в заявлении. Авторы документа также "решительно осудили аресты и ужасающие акты насилия и пыток" в отношении участников мирных протестов и призвали полностью расследовать эти преступления.

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Кроме того, они напомнили Александру Лукашенко о том, что он несет ответственность за действия в отношении протестного движения в стране, и осудили, в частности, запугивание журналистов и подавление интернета и СМИ с целью остановить поток информации о ситуации в стране. Лидеры ведущих партий Европарламента призвали Минск незамедлительно освободить всех произвольно задержанных, а также политических заключенных, отправленных под арест до и во время избирательной кампании.

Санкции против Минска и предостережение России

Авторы заявления приветствовали решение ЕС ввести санкции в отношении ответственных за насилие и фальсификацию президентских выборов. "Европейский Союз может и должен принимать больше усилий для способствования демократии и свободе в Беларуси, включая усиление помощи белорусскому гражданскому обществу и немедленное прекращение любой финансовой поддержки правительству и контролируемым государством проектам", - говорится далее в документе.

Одновременно главы ведущих политических групп Европарламента призвали Россию воздерживаться от любого - скрытого или открытого - вмешательства во внутренние дела Беларуси после выборов и заявили о необходимости противостоять возможным действиям Москвы в этом отношении.

В Беларуси уже восьмой день проходят акции протеста и забастовки, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, на которых, по версии ЦИК, победу с результатом 80 процентов голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. В первые дни, по официальным данным, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в Беларуси был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстрантов проявляли беспрецедентную жестокость. В начале прошлой недели Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов, была вынуждена покинуть Беларусь.