В этом году Закон о налоге на крупную торговлю не будет принят

В связи с таким решением комитета в этом году Сейм не будет рассматривать проект этого налога на пленарных заседаниях. Это означает, что до Рождества Закон о налоге на крупную торговлю не будет принят и не вступит в силу с января.
"Перерыв может быть очень длительным", – отметил председатель комитета Валюс Ажуолас.
Правящие "крестьяне" предлагали обложить налогом обороты торговых сетей, превышающие 2 млн евро в месяц (без НДС).
По утверждению инициаторов, налог бы пополнял госбюджет почти 32 млн евро в год.
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