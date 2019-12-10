В этом году Закон о налоге на крупную торговлю не будет принят

В связи с таким решением комитета в этом году Сейм не будет рассматривать проект этого налога на пленарных заседаниях. Это означает, что до Рождества Закон о налоге на крупную торговлю не будет принят и не вступит в силу с января.

"Перерыв может быть очень длительным", – отметил председатель комитета Валюс Ажуолас.

Правящие "крестьяне" предлагали обложить налогом обороты торговых сетей, превышающие 2 млн евро в месяц (без НДС).

По утверждению инициаторов, налог бы пополнял госбюджет почти 32 млн евро в год.