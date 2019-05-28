Завершающую срок полномочий президента Литвы Далю Грибаускайте дипломаты и политики называют в числе претендентов на пост председателя Европейского совета вместо экс-премьера Польши Дональда Туска.

На этих переговорах также решается, кто возглавит Еврокомиссию (ЕК), Европейский Центробанк и внешнеполитическое ведомство ЕС. Во время дискуссий будут оцениваться и качества кандидатов, и государства их происхождения.

BNS приводит сильные и слабые качества Д. Грибаускайте:

ОПЫТ. У Д. Грибаускайте большой европейский опыт - она 10 лет участвует во встречах лидеров ЕС, до этого она работала еврокомиссаром по бюджету и представляла Литву в Брюсселе в качестве министра финансов.

РЕГИОН. Странам Центральной и Восточной Европы должен достаться как минимум один высокий пост. Кроме Д. Грибаускайте, в числе кандидатов из региона упоминаются болгарский экономист Кристалина Георгиева, словацкий дипломат Марош Шефчович, экс-премьер Латвии Валдис Домбровскис. Критики могут поднять вопрос, справедливо ли будет, если на той же должности польского политика сменит представитель соседней страны.

ПОЛ. В европейской политике важно равенство полов, поэтому как минимум одну высокую должность должна занять женщина. Помимо Д. Грибаускайте и К. Георгиевой на важные посты могут претендовать политики из Дании Маргрет Вестагер и Хелле Торнинг-Шмитт, глава Международного валютного фонда - француженка Кристин Лагард.

РОССИЯ. Д. Грибаускайте - самый резкий критик России среди руководителей ЕС, как-то она звучно назвала Россию "террористическим государством". Большинство европейских политиков расположены к диалогу с Москвой. С другой стороны, если председателем ЕК станет более пророссийский политик, то оба лидера могли бы уравновешивать друг друга.

ХАРАКТЕР. Д. Грибаускайте известна в Брюсселе своей прямолинейностью и резкой риторикой. Ее сторонники могут называть альтернативой непопулярным бюрократическим речам, но критики сомневаются, сможет ли она согласовывать различные позиции в поисках компромисса.

БЕСПАРТИЙНОСТЬ. Беспартийность Д. Грибаускайте может стать преградой, если европейские партии постараются продвинуть своих кандидатов, однако если они не смогут договориться, что беспартийный кандидат может стать единственным компромиссом. Д. Грибаускайте заметна в Европе как правоцентристский политик, хотя она и не состоит в объединяющей правых Европейской народной партии.

ГОСУДАРСТВО. При обсуждении кандидатов важен принцип ротации, так что аргументом "за" может быть то, чтобы представителя крупной страны сменил политик из страны поменьше.