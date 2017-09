То, что они информированы о подозрениях, в пятницу подтвердили BNS глава фракции ЛЛД в сейме Эугениюс Гентвилас и временный председатель ПТ Шарунас Бирутис. По данным BNS, этим партиям как юридическим лицам предъявлены подозрения в торговле влиянием и взяточничестве. Правоохранительные органы сейчас вносят уточнения в окончательные формулировки подозрений в продолжающемся чуть больше года расследовании, в котором в подкупе и торговле влиянием подозревается вице-президент концерна MG Baltic, директор медийных компаний MG Baltic Media и Alfa Media Раймондас Курлянскис, а во взяточничестве, торговле влиянием и незаконном обогащении подозревается экс-лидер ЛЛД Элигиюс Масюлис. Бывший либерал, член Сейма Гинтарас Степонавичюс в этом расследовании подозревается в злоупотреблениях, экс-либерал и экс-парламентарий, бывший член Вильнюсского горсовета Шарунас Густайнис подозревается во взяточничестве, один из бывших лидеров ПТ, экс-парламентарий Витаутас Гапшис подозревается во взяточничестве и торговле влиянием. В феврале этого года подозрения в подкупе и торговле влиянием были предъявлены и контролирующему 80 предприятий концерну MG Baltic как юридическому лицу. Председатель Движения либералов (ДЛ) Ремигиюс Шимашюс сказал, что партия не согласна с обвинениями и готовится к их опровержению. "Мы сотрудничали и будем сотрудничать с правоохраной, факты мы отрицать не будем, но у нас есть право на оспаривание интерпретаций и мы их опровергнем в суде. Эпизоды, в которых обвиняют партию, несложно опровергнуть, я уверен, что это мы успешно сделаем в суде", – писал в Facebook Шимашюс. По его словам, 22 сентября закончился период неизвестности и стало ясно, что ущерб, нанесенный партии бывшими коллегами, куда серьезнее, чем надеялись. По словам Шимашюса, в субботу состоится внеочередное заседание совета партии в Каунасе, где обсудят сложившуюся ситуацию. "Подозрения, предъявленные Движению либералов, не имеют ничего общего с реальностью, а некоторые из них сложно осознать. С другой стороны, с самого начала этого политического триллера я говорил, что многое выяснится, вот понемногу и раскрывается картина", – сказал DELFI Элигиюс Масюлис. По его словам, новое в этой мозаике то, что открылась карта "бубнового мальчика". "Видно, "бубновый мальчик" не может честно и цивилизованно свергнуть Масюлиса с поста председателя партии, вот и призвал на помощь правоохрану", – сказал он. На вопрос, не чувствует ли он своей вины в связи со сложившейся ситуацией, Масюлис заверил, что сказал все, что на сегодняшний день может сказать. "Я все сказал, что хотел сказать на сегодняшний день. В будущем будут более исчерпывающие комментарии. Ждать осталось недолго, как я понимаю, расследование подходит к концу", – сказал он.











