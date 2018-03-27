В декларации правительства и Orlen – модернизация, рабочие места, тарифы СОИУ

Подписанная во вторник правительством Литвы и польским нефтеконцерном Orlen декларация о сотрудничестве предусматривает, что польский концерн инвестирует в НПЗ в Мажейкяй, не будет сокращать число рабочих мест, а правительство пересмотрит тарифы соответствующих общественным интересам услуг (СОИУ) и рассмотрит возможность проложить продуктопровод в Клайпеду.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Премьер Саулюс Сквернялис сказал, что Orlen Lietuva является одним из важнейших инвесторов в Литве. Правительство, по его словам, приветствует готовность этого предприятия продолжать инвестиции в НПЗ в Мажейкяй.

"Эта декларация предусматривает дальнейшие направления сотрудничества между правительством и Orlen, а также в области модернизации мажейкского НПЗ с целью сохранения его конкурентоспособности на мировых рынках", – сказал в правительстве С. Сквярнялис.

По словам С. Сквернялиса, литовская сторона подтвердила, что начаты работы по восстановлению участка железнодорожных путей из Мажейкяй в Реньге (Латвия).

Глава правления Orlen Даниэлюс Обайтек приветствовал восстановления участка путей в Реньге, а также попросил проанализировать возможность строительства продуктопровода в Клайпеду. По его словам, декларация важна и для концерна, и для Литовского государства.

"Эта декларация для нас очень важна, так как она позволяет нам обдумать определенное направление деятельности. Она позволяет обеспечивать как интересы Orlen, так и интересы Литовского государства. Мы серьезно думаем о процессе инвестиций, а также о модернизации. Так как эта инвестиция обеспечит безопасность интересов Orlen и Литовского государства", – сказал Д. Обайтек на пресс-конференции.

Вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис перед подписанием сказал BNS, что в декларации, в частности, предусмотрено, что компания Orlen инвестирует в модернизацию НПЗ Orlen Lietuva в Мажейкяй, а также обязуется сохранить число рабочих мест.

По словам Д. Матулёниса, в документе предусмотрено, что компании Orlen, Lietuvos gelezinkeliai и Klaipedos nafta будут придерживаться всех соглашений.

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