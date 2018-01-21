На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Литвы Даля Грибаускайте намерена обратить внимание мировой общественности на Россию.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Kiril Čachovskij

Главный советник президента Нериюс Алексеюнас утверждал агентству ELTA, что одна из главных тем форума будет мировое устройство будущего. Грибаускайте намерена обратить внимание на проходившие в прошлом году военные учения "Запад-2017".

Статьи по теме:
Президент Литвы напомнила премьеру: в случае с Россией экономика от политики неотделима  (429)
Президент Литвы: отношения с Россией могли бы измениться только при отказе от агрессивной политики  (351)

"Я думаю, что Давос на самом деле это прекрасная арена, чтобы представить видение Литвы как в сфере безопасности, так и влияние нашего региона, и, я бы сказал, вклад в общую безопасность Европы и политику. И вместе с тем это возможность обратить внимание на такие вещи как Украина и проходившие в прошлом году учения "Запад-2017", - сказал он.

По его словам, если смотреть с перспективы региона Восточной Европы, Россия является "одним из важнейших вызовов, который мы видим". По словам советника, президент вместе с главами Польши и Украины примет участие в сессии, где будет обсуждаться вопросы будущего мирового устройства.

Президента также пригласили на встречу, в которой примут участие главы Еврокомиссии и ООН, а также создатель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб.

Форум пройдет 23-26 января. Грибаускайте уже в третий раз принимает участие в форуме.

На форуме соберутся около трех тысяч представителей власти, бизнеса, международных организаций, гражданского общества.

Нынешний форум, в ходе которого состоится около 400 сессий, сконцентрируется на четырех направлениях — переосмысление глобального сотрудничества, оживление глобальной экономики, реформирование капитализма и подготовка к четвертой промышленной революции.

Участие в форуме примут более тысячи глав компаний, делегации из более чем 70 стран, в частности, всех стран "Большой двадцатки", включая ключевых министров и глав государств, а также руководство ведущих международных организаций, таких как, ООН, ВТО, МВФ.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

В Давосе президент Литвы намерена обратить внимание на Россию (105)

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент...

Ona Valiukevičiūtė Ona Valiukevičiūtė Rolandas Paksas, Ona Valiukevičiūtė

Пукаса в Сейме сменит яркая личность  но садится на его место она не хочет (24)

После того, как обвиненного в сексуальном...

Увольняется вице-министр здравоохранения Литвы Шакалите (8)

Увольняется вице-министр здравоохранения Литвы...

Литва голосовала против предложения ЕС досрочно начать сокращение выбросов (6)

Литва вместе с Мальтой были единственными, кто выступил...

Министр здравоохранения высказался о налоге на сахар (25)

Литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига...

TOP новостей

Ona Valiukevičiūtė Ona Valiukevičiūtė Rolandas Paksas, Ona Valiukevičiūtė

Пукаса в Сейме сменит яркая личность  но садится на его место она не хочет (24)

После того, как обвиненного в сексуальном...

В Вильнюсе открыли экспозицию Акта 16 февраля о независимости (31)

В воскресенье в Доме сигнатаров в Вильнюсе...

В Давосе президент Литвы намерена обратить внимание на Россию (105)

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент...

Погода: придется вспомнить, что такое настоящий мороз (2)

В ближайшие дни по ночам будет холодно, а в начале...

Баскетболиста Ясайтиса подозревают в насилии в семье он оказался в полиции

Известный баскетболист Симас Ясайтис оказался в...