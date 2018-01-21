Главный советник президента Нериюс Алексеюнас утверждал агентству ELTA, что одна из главных тем форума будет мировое устройство будущего. Грибаускайте намерена обратить внимание на проходившие в прошлом году военные учения "Запад-2017".
"Я думаю, что Давос на самом деле это прекрасная арена, чтобы представить видение Литвы как в сфере безопасности, так и влияние нашего региона, и, я бы сказал, вклад в общую безопасность Европы и политику. И вместе с тем это возможность обратить внимание на такие вещи как Украина и проходившие в прошлом году учения "Запад-2017", - сказал он.
По его словам, если смотреть с перспективы региона Восточной Европы, Россия является "одним из важнейших вызовов, который мы видим". По словам советника, президент вместе с главами Польши и Украины примет участие в сессии, где будет обсуждаться вопросы будущего мирового устройства.
Президента также пригласили на встречу, в которой примут участие главы Еврокомиссии и ООН, а также создатель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб.
Форум пройдет 23-26 января. Грибаускайте уже в третий раз принимает участие в форуме.
На форуме соберутся около трех тысяч представителей власти, бизнеса, международных организаций, гражданского общества.
Нынешний форум, в ходе которого состоится около 400 сессий, сконцентрируется на четырех направлениях — переосмысление глобального сотрудничества, оживление глобальной экономики, реформирование капитализма и подготовка к четвертой промышленной революции.
Участие в форуме примут более тысячи глав компаний, делегации из более чем 70 стран, в частности, всех стран "Большой двадцатки", включая ключевых министров и глав государств, а также руководство ведущих международных организаций, таких как, ООН, ВТО, МВФ.
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