Как информировал BNS представитель премьера по связям с общественностью Томас Бержинскас, Сквернялис взял в среду выходной день для восстановления организма.
"Премьер следует рекомендации медиков, согласно которой один день в неделю посвящается восстановлению организма. Планировалось, что премьер сегодня выйдет на работу, но понадобился еще один день" – сказал BNS Бержинскас.
В четверг ВРИО премьер-министра будет министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
В конце августе Сквернялис сообщил, что болеет лимфомой, поэтому некоторые дни во время лечебных процедур не сможет работать.
Президент Гитанас Науседа своим декретом разрешил главе правительства при необходимости отсутствовать на работе до 8 ноября, и теперь он каждый раз подписывает новый декрет о замещении премьера.
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