В Cейме Литвы решат, разрешить ли захоранивать в Литве диоксид углерода

В Сейме Литвы состоится голосование по вопросу о том, запретить ли захоранивать в земле диоксид углерода – газ, который преимущественно вызывает изменения климата. Его обычно выбрасывают в атмосферу промышленные и энергетические предприятия.
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Парламентский комитет по охране окружающей среды несколько раз рассматривал соответствующие поправки и предлагает запретить захоронение диоксида углерода в естественных недрах.

Однако на голосование в сейме будет поставлено предложение председателя Комиссии по энергетике и гармоничному развитию, "агрария" Виргилиюса Подяриса установить либеральный порядок утилизации двуокиси углерода – запретить использование недр для захоронения двуокиси углерода, включая и привезенный из-за рубежа, на глубине менее 1 километра.

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Министерство экологии предупреждает, что после захоронения диоксида углерода в недрах его уже нельзя будет оттуда извлечь, однако Министерство энергетики говорит, что извлекать его не будет смысла, так как спустя несколько лет газ превратится в земле в горные породы и минералы.

Министр экологии Кестутис Мажейка предлагает дать оценку возможностям использования этого газа в экономике, а Литовская геологическая служба предупреждает, что при захоронении газ может загрязнить другие слои недр и через трещины попасть в атмосферу.

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