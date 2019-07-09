Парламентский комитет по охране окружающей среды несколько раз рассматривал соответствующие поправки и предлагает запретить захоронение диоксида углерода в естественных недрах.
Однако на голосование в сейме будет поставлено предложение председателя Комиссии по энергетике и гармоничному развитию, "агрария" Виргилиюса Подяриса установить либеральный порядок утилизации двуокиси углерода – запретить использование недр для захоронения двуокиси углерода, включая и привезенный из-за рубежа, на глубине менее 1 километра.
Министерство экологии предупреждает, что после захоронения диоксида углерода в недрах его уже нельзя будет оттуда извлечь, однако Министерство энергетики говорит, что извлекать его не будет смысла, так как спустя несколько лет газ превратится в земле в горные породы и минералы.
Министр экологии Кестутис Мажейка предлагает дать оценку возможностям использования этого газа в экономике, а Литовская геологическая служба предупреждает, что при захоронении газ может загрязнить другие слои недр и через трещины попасть в атмосферу.
В Сейме Литвы присягнули четыре новых парламентария
Во вторник в Сейме Литвы присягнули и приступили к...
Премьер-министр Литвы упомянул о возможной смене нескольких министров "крестьян" (1)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис упомянул о...
Специалисты по контролю над вооружениями из России и Беларуси совершат полет над Литвой
Российские и белорусские специалисты по контролю над...
Премьер и глава МИД Литвы обсудили с послами экономическую дипломатию и вопросы безопасности
Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис и...
В Cейме Литвы решат, разрешить ли захоранивать в Литве диоксид углерода
В Сейме Литвы состоится голосование по вопросу о том,...
TOP новостей
Два года в Литве действует новый Трудовой кодекс: работники по-прежнему уходят "по собственному желанию"
Два года назад в Литве вступил в силу новый Трудовой...
Вперед - за покупками, но не в Польшу: жители Литвы открывают новое направление (121)
Пока в Литве считают, сколько сотен миллионов жители...
В рейтингах - новые ожидания избирателей: скачок рейтинга Шимоните
В июне снизился рейтинг премьер-министра Литвы...
Беларусь не сможет повысить уровень воды в реке Нерис, несмотря на просьбу Литвы (9)
Беларусь не сможет повысить уровень воды в реке Нерис...
Идеи для Лукишкской тюрьмы: центр стартапов, туристический объект, гостиница
На месте закрытой в начале июля Лукишкской тюрьмы может...