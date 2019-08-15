В Берлине Науседа встретился с президентом Германии

Науседа с супругой Дианой находится в Германии с официальным визитом. 15 августа они встречались с президентом Германии и его супругой Эльке Бюденбендер.
Во время беседы с президентом Германии Науседа подчеркнул важность укрепления диалога между ЕС и США, концентрации внимания на общих для ЕС и США глобальных вызовах и сотрудничестве в создании глобальных стандартов, новых технологий, повышении кибербезопасности, обеспечении привлечения надежных инвестиций.
"Необходимо прилагать максимум усилий для того, чтобы сохранить позитивную повестку дня, и продолжить сотрудничество с США по актуальным для нас вопросам", – сказал глава Литвы.
Президент призвал немецкие компании искать возможность расширения инвестиций в инженерном и машиностроительном секторе, а также в секторе ИТ, бизнес-услуг, финансовых технологий. "Мы можем больше работать в сфере финансовых технологий, инвестиционных фондов, "зеленых" финансов, кибербезопасности. В последние годы мы создали хорошую законодательную базу для поставщиков финансовых услуг в регионе", – сказал президент Литвы.
В ходе беседы внимание уделялось и ситуации с энергобезопасностью в Европе и вызовам. Глава Литвы напомнил президенту Германии о том, что Островецкая АЭС в Беларуси представляет угрозу для безопасности стран ЕС, поскольку в ходе ее строительства нарушают стандарты безопасности окружающей среды и ядерной безопасности. Обсуждался также вопрос синхронизации электросетей стран Балтии с континентальной Европой.
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