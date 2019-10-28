В Алитус неожиданно наведался президент Литвы: картина апокалиптическая

"Какие впечатления? Апокалиптическая, конечно, картина, но мы не на это приехали смотреть, мы приехали выяснить, почему такое случается, с одной стороны, у нас есть люди-герои, которые готовы жертвовать здоровьем, даже может и жизнью, слава Богу, этого не потребовалось. Но система работает плохо", – сказал Науседа.

Он заметил, что допустили ряд ошибок. А сейчас важно ответить на два основных вопроса.

"Мы должны выяснять, почему нет тесного сотрудничества между представителями разных ведомств, почему не идентифицируют нужный уровень опасности, адекватный. И из-за этого не делают, что нужно, которые позволят более эффективные действия, может, с меньшими последствиями. Этого не было, поэтому сейчас нечего плакать из-за происшествия. Сейчас важно решить два вопроса – чтобы последствия, сказавшиеся на природе, не коснулись здоровья людей. Второй вопрос – если не дай Бог, что-то такое случится в будущем, неужели будет такое же координирование, спихивание ответственности. Будет ли в будущем ясная координация действий властей и местной власти", – сказал он.

Он упомянул, kadчто возможно надо было объявлять экстремальную ситуацию в масштабе всей страны, а не одной мэрии.

"Все зависит от категории пожара. Если он - пятой категории, то должны были бы соответствующие решения.Должны быть усилия всей республики, а не одной мэрии. Но я не хочу предварять завтрашнее заседание правительственной комиссии", – сказал президент.

"Вы правду говорили, у нас рядом Островец, и другие есть угрозы, и гибридные, наконец, не дай Бог, возможны всякие интервенции. Мы должны быть готовы, а не как маленькие дети", – продолжил президент.

"В Алитус я приехал не фотографироваться, не размахивать руками после всего. Сейчас не время для эмоций, сейчас надо здраво оценить ситуацию, выполнить домашнюю работу, чтобы в случае подобного происшествия в будущем все шло как по учебнику, а не как придется. Поэтому сегодня в Алитусе я поблагодарил пожарных, осмотрел место пожара, завтра в Вильнюсе состоится встреча с ответственными лицами. Мое предложение будет ясным и недвусмысленным – перенести урок, полученный в Алитусе, в механизм управления экстремальными ситуациями. Надо вынести урок", – писал президент.

Он не стал отвечать на вопрос об ответственности министра внутренних дел Риты Тамашунене.

"Давайте подождем, мы всегда жаждем снять с кого-то скальп, а потом смотреть, что получится. Давайте сначала посмотрим, кто виноват, и что можно сделать, чтобы такое не повторилось в будущем", – сказал Науседа.