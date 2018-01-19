Как сказали BNS представители Минздрава, последним днем ее работы на этой должности будет понедельник.
У Г. Шакалите медицинское образование, по профессии она - кардиолог. Профессор Г. Шакалите решила продолжить работу медика, сообщает министерство.
В последнее время в команде министра здравоохранения были и другие изменения: в декабре уволилась вице-министр Аушра Мотеюнене-Билотене, советник Данас Башка, на прошлой неделе приступил к работе новый вице-министр Альгирдас Шяшяльгис.
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