Увольняется вице-министр здравоохранения Литвы Гинтаре Шакалите, которая курировала сферу надзора за личным здоровьем человека, инвестиционные проекты Евросоюза.
© DELFI / Tomas Vinickas

Как сказали BNS представители Минздрава, последним днем ее работы на этой должности будет понедельник.

У Г. Шакалите медицинское образование, по профессии она - кардиолог. Профессор Г. Шакалите решила продолжить работу медика, сообщает министерство.

В последнее время в команде министра здравоохранения были и другие изменения: в декабре уволилась вице-министр Аушра Мотеюнене-Билотене, советник Данас Башка, на прошлой неделе приступил к работе новый вице-министр Альгирдас Шяшяльгис.

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