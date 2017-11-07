Во вторник совет самоуправления Вильнюса уволил директора городской администрации Альму Вайткунскене, утратившую доверие мэра, сообщает BNS.
Alma Vaitkunskienė
© DELFI / Andrius Ufartas

За предложение мэра Ремигиюса Шимашюса уволить директора на тайном голосовании выступили 25 членов совета, против был 21, еще два бюллетеня признаны недействительными.

Мэр решил сменить главу администрации, когда расторг коалицию с Союзом Отечества-Литовскими христианскими демократами (консерваторами).

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