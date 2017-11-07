За предложение мэра Ремигиюса Шимашюса уволить директора на тайном голосовании выступили 25 членов совета, против был 21, еще два бюллетеня признаны недействительными.
Мэр решил сменить главу администрации, когда расторг коалицию с Союзом Отечества-Литовскими христианскими демократами (консерваторами).
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