"Зафиксирован первый визит за границу, о чем уже говорил избранный президент - зафиксирована дата, визит состоится 16 июля, а потом будут и другие контакты – с лидерами регионов, с соседями, с нашими стратегическими партнерами. Все – постепенно", – сказал Линкявичюс.
Говоря о внешней политике вообще в свете смены главы страны, Линкявичюс сказал, что возможны тактические, но не стратегические изменения.
"Литва все время отличалась преемственностью. Конечно, могут быть какие-то тактические нюансы, но я не думаю, что будут драматические перемены в стратегическом плане. Я на это не надеюсь, надеюсь на последовательность, преемственность", – сказал Линкявичюс.
Министр иностранных дел сказал, что тактические моменты, о которых он говорит, зависят от личности.
"У каждого есть свои особенности или приоритеты, личный взгляд, это понятно, это по-человечески, но это не имеет стратегического влияния", – сказал Линкявичюс.
Говоря об отношениях с Россией, глава МИД сказал, что тут возможны тактические перемены, но основные установки меняться не должны.
"Я только говорю, что наша установка принципиальная, в ее основе лежат ценности, определенные принципы, я думаю, что эти аргументы всем понятны. Я не вижу изменений в оценке политики или действий России", – сказал Линкявичюс.
Что касается отношений с Беларусью, то тут, по его словам, отношение всегда было селективным.
"Там, где возможно, где есть позитив, мы всегда помогали, делали это и когда председательствовали в ЕС. Даже были одни, без поддержки.
Но есть такие сферы, как Островец, где мы не раз Тем более что наши соседи неправы . (…) А то, что нужен контакт и диалог - это понятно", – сказал Линкявичюс.
Министр сказал, что говорил с Науседой в основном о внешней политике, о правительстве и правящем большинстве не говорили.
"Мы не говорили о перестановке кадров, это решают в другом месте", – сказал он.
Представители избранного президента решили такие встречи не комментировать. До инаугурации на все вопросы Науседа и его команда будет отвечать на пресс-конференциях, которые будут проводить раз в неделю. Первая такая пресс-конференция состоялась 4 июня.
Утвержден первый визит избранного президента Литвы за границу (20)
С первым визитом избранный президент Литвы Гитанас...
СМИ: Польша не поддерживает Грибаускайте в дележе постов в ЕС (39)
Польское издание Rzeczpospolita пишет, что Польша не...
Генпрокурор Литвы просит Сейм лишить неприкосновенности депутата Гражулиса Гражулис: это политическое преследование (2)
Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис во...
Киркилас: коалиция из "крестьян", "социал-трудовиков" и ПС не сможет работать (8)
Лидер Литовской социал-демократической трудовой...
Глава ДГБ: разведка не зафиксировала вмешательства РФ в выборы президента Литвы (84)
Глава Департамента госбезопасности ( ДГБ ) Литвы...
TOP новостей
Дороги назад в "Содру" не будет: на принятие решения осталось меньше месяца (3)
До 30 июня времени остается все меньше, а ведь многие...
Утвержден первый визит избранного президента Литвы за границу (20)
С первым визитом избранный президент Литвы Гитанас...
Создатели "Чернобыля" показали места съемок в Литве: Фабийонишкес и Висагинас
Жуткий, аутентичный и лишающий дара речи – так о...
СМИ: Польша не поддерживает Грибаускайте в дележе постов в ЕС комментарий главы МИД Литвы (39)
Польское издание Rzeczpospolita пишет, что Польша не...
Эксперты в Клайпеде будут выяснять - "Русские в Литве или русские Литвы"? (9)
Российские и литовские общественники, деятели...