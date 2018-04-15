Его кандиатура была единственной и в ходе открытого голосования была избрана 408 голосами против одного. 2 члена партии воздержались. Два других кандидата сняли свои кандидатуры.

"Быть председателем партии для меня вещь не новая, я уже сыт этим хлебом по уши. Побыть и пощеголять на этом посту, меня эта перспектива не прельщает. (...) Я чувствую, что я обязан отдать свою дань этому государству - вот, что гложет сердце", - обратился к однопартийцам Успасских.

Политологи больших побед не предрекают

Крупных побед Партии труда с возвращением на пост лидера ее основателя политологи не предрекают.

По словам директора Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Рамунаса Вильпишаускаса, "трудовики" могут надеяться на небольшие победы в ходе выборов в самоуправления, но они "больше не станут значимой политичекой силой".

Заведующая кафедрой политических наук Литовской военной академии имени генерала Жемайтиса Юрате Новагорскене между тем отметила, что перспективы "трудовиков" трудно прогнозировать, но после раскола в рядах социал-демократов на левом фланге возможны перемены.

"Не думаю, что возвращение Успасских может сильно изменить популярность этой партии и ее перспективы на выборах. Слишком сложна их история участия в политике, да и так ниша уже занята другими, включая и Союз крестьян и зеленых", - сказал Вильпишаускас.

"Дань стране гложет сердце"

Представляя ранее сегодня программу, он утверждал: голосуя за него, однопартийцы обязуются внести свой вклад в работу партии во имя Родины.

"Наша партия должна предложить обществу такую программу, чтобы она предоставила новый прорыв для всего государства, программу, которая бы была понятна всему государству, за которую каждый из вас должен подписаться кровью и положить голову", - утверждал он.

Крупнейшими проблемами Успасских назвал эмиграцию, неравные доходы и говорил, что власть должна взять на себя ответственность по решению этих проблем.

"Я уверен (...) политики всех партий должны объединить силы для решения этих проблем. Да, мы немало сделали ошибок, но важно на них учиться. Да, нужно извиниться перед нашими избирателями, которые связывали с нами надежды, а мы не всегда могли оправдать их надежды. Но мы не сделали ничего, что могло бы ухудшить их жизнь, наоборот - мы сделали много, но не все, что могло бы улучшить их жизнь", - говорил кандидат на пост главы "трудовиков".

Он призвал партии ориентироваться не на количество голосов и утверждал, что Партия труда готова работать с правящими.

"Мы готовы работать с нынешней властью, используя свой опыт и компетенцию, - уверял Успасских. - Мы предлагаем всем партиям и политикам не цепляться друг к другу, поскольку нет времени, не соревноваться как на олимпиаде, кто первый обольет другого грязью".

Политик также обещал, что "трудовики" поддержат достойных кандидатов на выборах мэров городов и президента вне зависимости от их партийной принадлежности.

До заседения на пост председателя партии, кроме бывшего лидера "трудовиков", почетного председателя, европарламентария Успасскиха, также были выдвинуты нынешний временный лидер Шарунас Бирутис и парламентарий Валентинас Букаускас. Бирутис отказался выдвигать свою кандидатуру и высказал поддержку Успасскиху. Букаускас также сообщил, что снимает свою кандидатуру. Больше желающих выдвинуть кандидатуру на пост лидера партии не оказалось.

На съезде партия должна избрать председателя, его заместителей, президиум и совет.

Парти труда на выборах в Сейм по многомандатным округам в 2016 году не преодолела 5-процентный барьер, два ее представителя были избраны по одномандатным округам.