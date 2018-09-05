"Я вернулся в Литву, чтобы стать послом каждого ее гражданина. Я решил участвовать в президентских выборах", - сказал Ушацкас.

Перед принятием решения он выслал больше 608 000 писем, в которых спрашивал у жителей, стоит ли ему делать этот шаг.

В рядах консерваторов возмущение вызвало поведение Ушацкаса в Мажейкяй. Председатель отделения консерваторов в Мажейкяй Лина Римкене сказала, что Ушацкас якобы согласовывает свою кандидатуру с местными предпринимателями.

"..У партии нет возможности связывать себя с таким человеком", – так сказал после этой информации об Ушацкасе лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

Ушацкасу 54 года. Он родился в Скуодасе. В Вильнюсском университете окончил Юридический факультет, проходил стажировку в Норвегии и Дании.

Он писал статьи для газеты "Возрождение", был одним из людей воссоздавших Литовский союз студентов.

С 1991 г. работал в МИД Литвы, на дипслужбе, был первым главным переговорщиком по членству в ЕС, министром иностранных дел.

В 2001 г. был послом Литвы в США, затем послом ЕС в Афганистане, послом ЕС в Москве.

В 2003 г. был награжден Командорским крестом ордена "За заслуги перед Литвой".

В 2017 г. вернулся в Литву, стал директором Европейского института Каунасского технологического университета.