"Я вернулся в Литву, чтобы стать послом каждого ее гражданина. Я решил участвовать в президентских выборах", - сказал Ушацкас.
Перед принятием решения он выслал больше 608 000 писем, в которых спрашивал у жителей, стоит ли ему делать этот шаг.
В рядах консерваторов возмущение вызвало поведение Ушацкаса в Мажейкяй. Председатель отделения консерваторов в Мажейкяй Лина Римкене сказала, что Ушацкас якобы согласовывает свою кандидатуру с местными предпринимателями.
"..У партии нет возможности связывать себя с таким человеком", – так сказал после этой информации об Ушацкасе лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.
Ушацкасу 54 года. Он родился в Скуодасе. В Вильнюсском университете окончил Юридический факультет, проходил стажировку в Норвегии и Дании.
Он писал статьи для газеты "Возрождение", был одним из людей воссоздавших Литовский союз студентов.
С 1991 г. работал в МИД Литвы, на дипслужбе, был первым главным переговорщиком по членству в ЕС, министром иностранных дел.
В 2001 г. был послом Литвы в США, затем послом ЕС в Афганистане, послом ЕС в Москве.
В 2003 г. был награжден Командорским крестом ордена "За заслуги перед Литвой".
В 2017 г. вернулся в Литву, стал директором Европейского института Каунасского технологического университета.
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