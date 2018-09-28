Руководство СО-ХДЛ ничего не предпринимает в отношении Жигимантаса Павилёниса, который резко критикует вас. И Габриэлюс Ландсбергис молчит в ответ на ваш публичный призыв как-то отреагировать на это политически. Что вы об этом думаете?

Я оцениваю это отрицательно, поскольку хотелось бы видеть официальную оценку лидера партии. Я не собираюсь ввязываться в дискуссии с Павилёнисом. Я надеялся, что буду участвовать с ним в дебатах перед выборами, но он снял свою кандидатуру. И знаете, не только у меня, но и у коллег по партии возникает вопрос – кто может отрицать, что это не намеренно продуманный спектакль? Было много кандидатов, потом самый ярый снял свою кандидатуру, со всем уважением к Ингриде, она в последний день сообщила о том, что идет на выборы, а Павилёнис продолжает поливать меня грязью. Комитет по контролю погрозит ему пальцем, а тот продолжает свое.

Мне хочется лишь одного. Не хочу рубить головы, кого-то наказывать, мне хочется просто нормальной, достойной, честной, объективной конкуренции, чтобы клеветников, поливающих грязью, бросающих лживые обвинения, оценили, поставили на место, для этого нужна оценка главы партии.

В первые дни ноября партия будет решать вопрос кандидата. Вы рассматриваете возможность снятия своей кандидатуры?

Я такую возможность не рассматриваю, поскольку верю, что партия проведет ответственные, честные, достойные выборы. Хочу говорить о ценностях, которые я исповедую, которые исповедуют члены партии и те, кто одобряет СО-ХДЛ. Об идее государства, которую я представил – счастливой Литвы. Хочу говорить о тех сферах прорыва, которые нужны для Литвы, чтобы достигнуть уровня Западной Европы в ближайшие 7 лет.

Как вы себе представляете оценку со стороны Ландсбергиса, о которой говорили? Что должно произойти?

Должны публично сказать, как Габриэлюс Ландсбергис оценивает клеветническую кампанию, поскольку Павилёнис продолжает ее даже после предупреждения Комитета по контролю.

А если нет?

Я жду, когда это сделают. Для меня предвыборная кампания важна уже сейчас, для меня важно общение с детьми, я буду работать во благо жителей Литвы, я посол людей я хочу быть носителем и осуществителем идеи побеждающей Литвы, что Литве сейчас необходимо – так это сосредоточенность, экономический прорыв, безопасность и благосостояние.

Вы наверное признаете, что ваши возможности значительно меньше, чем у конкурента?

Если выборы будут честными и объективными, я думаю, мои возможности большие,я буду послом жителей Литвы, кандидатом жителей Литвы, поскольку предусмотрено, что голосовать могут как члены партии, так и другие граждане. Я надеюсь, что те люди, которые высказали мне поддержку, а их 13 000. Я получил сообщения, их письма, они призывали меня [идти в кандидаты]. Только из США, из Англии больше 1000. Мне жаль, что партия пока не нашла решения по вопросу, как могут голосовать граждане, находящиеся за границей. Если мы хотим сохранить связи и их укреплять, мы должны создать условия для литовцев в Лондоне, Чикаго голосовать не только на парламентских выборах, но и партийных. Пока я этого не вижу, думаю, многие люди разочарованы. Время еще есть, думаю, это можно обсудить.

По вашему мнению, ваши возможности не меньше, чем у Шимоните?

Я думаю, что я получил поддержку жителей Литвы. Меня в Литве не было 8 лет, но 27 отделений выдвинули мою кандидатуру. То, что показывают опросы – у меня двухзначный результат, ко мне обратились 13 000 человек...

Вы говорили, что если не победите в партийных выборах, не будете участвовать в президентских выборах. Но будете ли вы работать на благо другого кандидата - Шимоните? Сможете ли работать на благо партии, если не будете кандидатом?

Конечно. Если будет прекращена клеветническая кампания, если нам с Ингридой создадут одинаковые условия конкуренции, я точно, если проиграю, то искренне поддержу Ингриду не только в районах, но и селах.