"В нашей партии пройдет демократическое мероприятие, я рад этому и приветствую такое решение. Я рад, что оба кандидата определились, и сейчас начнется новый этап, который будет длиться в октябре, а в ноябре состоятся выборы", – сказал DELFI председатель СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис.
Ушацкас о своем решении стать кандидатом в президенты сообщил еще до того, как уведомил председателя партии.
"Поскольку стоял вопрос буду ли я кандидатом, хочу сказать, что, как я и говорил, я буду участвовать в выборах, организуемых консерваторами, в предварительных выборах. Об этом я уведомлю Ландсбергиса завтра", – сказал Ушацкас.
Он сожалел, что в выборах будет участвовать немного кандидатов.
5 сентября консерватор Вигаудас Ушацкас в Каунасе у скульптуры Воина свободы официально заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах.
Перед принятием решения он выслал больше 608 000 писем, в которых спрашивал у жителей, стоит ли ему делать этот шаг.
Ушацкасу 54 года. Он родился в Скуодасе. В Вильнюсском университете окончил Юридический факультет, проходил стажировку в Норвегии и Дании. Он писал статьи для газеты "Возрождение", был одним из людей воссоздавших Литовский союз студентов.
С 1991 г. работал в МИД Литвы, на дипслужбе, был первым главным переговорщиком по членству в ЕС, министром иностранных дел.
В 2001 г. был послом Литвы в США, затем послом ЕС в Афганистане, послом ЕС в Москве. В 2003 г. был награжден Командорским крестом ордена "За заслуги перед Литвой".
В 2017 г. вернулся в Литву, стал директором Европейского института Каунасского технологического университета.
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