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Из-за коронавируса график приема в вузы был перенесен на более позднее время, Минобразования предлагает и учебный год в университетах и колледжах начать позднее.
Университетам будет рекомендовано начать учебный год в середине сентября
© DELFI / Andrius Ufartas

Высшим школам рекомендуется начать учебный год 14 сентября, об этом сообщил в сейме министр Альгирдас Монкявичюс. Однако, он отметил, что университеты автономны, и могут устанавливать свои даты начала учебного года.

Согласно утвержденному графику прием заявлений в этом году будет начат 1 июня и продлится до 18 августа. До 24 августа можно будет подписывать договоры с приглашенными на учебу, а 28 августа начнется дополнительный прием, который завершится 4 сентября.

В школах учебный год стартует традиционно - 1 сентября.

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