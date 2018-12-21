За это проголосовали 84 парламентария, ни один не был против, двое воздержались.

Согласно постановлению, до 15 февраля следующего года должны быть выработаны условия присоединения Университета Миколаса Рёмериса к ВТУ, план реорганизации и новый устав ВТУ.

Ранее Сейм принял решение о присоединении Университета Аляксандраса Стульгинскаса и Литовского эдукологического университета к Университету Витаутаса Великого.

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В начале декабря правительство одобрило предложение присоединить Шяуляйский университет к Вильнюсскому университету.

Также планируется присоединить Литовской университет спорта к Литовскому университету наук о здоровье, несмотря на возражения Университета спорта.