За это проголосовали 84 парламентария, ни один не был против, двое воздержались.
Согласно постановлению, до 15 февраля следующего года должны быть выработаны условия присоединения Университета Миколаса Рёмериса к ВТУ, план реорганизации и новый устав ВТУ.
Ранее Сейм принял решение о присоединении Университета Аляксандраса Стульгинскаса и Литовского эдукологического университета к Университету Витаутаса Великого.
В начале декабря правительство одобрило предложение присоединить Шяуляйский университет к Вильнюсскому университету.
Также планируется присоединить Литовской университет спорта к Литовскому университету наук о здоровье, несмотря на возражения Университета спорта.
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