Сейм Литвы в четверг принял постановление о начале присоединения Университета Миколаса Рёмериса к Вильнюсскому техническому университету (ВТУ) им. Гедиминаса.
© DELFI / Valdas Kopūstas

За это проголосовали 84 парламентария, ни один не был против, двое воздержались.

Согласно постановлению, до 15 февраля следующего года должны быть выработаны условия присоединения Университета Миколаса Рёмериса к ВТУ, план реорганизации и новый устав ВТУ.

Ранее Сейм принял решение о присоединении Университета Аляксандраса Стульгинскаса и Литовского эдукологического университета к Университету Витаутаса Великого.

Статьи по теме:
Правительство утвердило план реорганизации университетов  (3)

В начале декабря правительство одобрило предложение присоединить Шяуляйский университет к Вильнюсскому университету.

Также планируется присоединить Литовской университет спорта к Литовскому университету наук о здоровье, несмотря на возражения Университета спорта.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Литва и ещё 15 стран ОБСЕ призвали Россию расследовать нарушения прав человека в Чечне (11)

Литва и ещё 15 стран Организации безопасности и...

Сейм Литвы дал добро на реорганизацию Литовских железных дорог (4)

Сейм Литвы в четверг дал добро на реорганизацию...

Университет Миколаса Рёмериса присоединяется к Вильнюсскому техническому университету (1)

Сейм Литвы в четверг принял постановление о начале...

Андрей Илларионов: санкции снизили рост российской экономики на 8 % Специально для DELFI (31)

В интервью порталу DELFI российский экономист и политик,...

Сейм Литвы не утвердил выводы комиссии по деятельности LRT

В четверг парламент Литвы не утвердил выводы...

TOP новостей

Двухдневный отдых в Литве дороже недельной поездки в Турцию (34)

Приближается Новый год, появляются предложения, где...

Простой трюк: как избежать более высоких цен на электричество и газ (49)

С 1 января 2019 года в Литве увеличатся цены на...

Исследование цен: за многие продукты в Литве платят почти как в Западной Европе (10)

Минюст Литвы и Государственная служба по защите прав...

Как менялись цены на селедку и мандарины в Литве (2)

Селедка и мандарины - традиционные рождественские...

Глава сети Maxima оценила возможное влияние ваучеров

Генеральный директор Maxima Кристина Мейде не считает,...