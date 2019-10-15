Карбасускис сказал, что фракция проголосовала и решила направить в руководство троих политиков: Риму Башкене и Арвидаса Некрошюса, которые сейчас занимают посты вице-председателей, а также Карбаускиса.
"Завтра вечером фракция выберет нового старосту", – сказал Карбаускис. Он сказал, что вопрос его должности будет решен 17 октября.
Карбаускис сказал, что правление парламента должен покинуть Жемайтайтис. Он сейчас занимает пост вице-председателя, но не является членом какой-либо фракции.
"Я сегодня обращаюсь к Жемайтайтису и говорю - он должен уйти или будет решать парламент" – сказал он, заметив, что говорит от имени всей коалиции.
Жемайтайтис сказал DELFI, что он говорил с Карбаускисом. Однако он сначала должен услышать мнение "Порядка и справедливости". Если партия решит покидать правящее большинство, то он покинет этот пост.
"Есть решение совета партии о работе в правящей коалиции, этим решением меня делегировали на пост вице-председателя. В среду состоится заседание правления партии, на первой неделе ноября – Совета. Там решат, остаются члены партии в коалиции или нет. Или меняемся и этот пост остается за мной", – сказал DELFI Жемайтайтис.
"Есть такое,если партия принимает решение, то ее три члена в парламенте выйдут из правящей коалиции, тогда не останется и самой коалиции", - заметил он.
По сведениям Жемайтайтиса, Витаутас Камблявичюс уже сам ушел из "Порядка и справедливости".
DELFI напоминает, что Карбаускис 14 октября заявил об уходе с поста старосты фракции и переходе в правление парламента.
Однако это произойдет лишь в том случае, если 17 октября парламент снимет с должности спикера Виктораса Пранцкетиса. Поскольку если спикером останется Пранцкетис, он сам и будет представлять кандидатуры вице-председателей.
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