Украинский спикер: белорусские власти должны искать согласие с населением

Он выразил надежду на то, что белорусам хватит мудрости не допустить того, чтобы на их территории происходило то, что случилось на Востоке Украины.

"Любая власть должна искать консенсус и понимание с собственным обществом, это ключевая задача государственных ведомств. Выборы должны быть свободными, честными, а их результаты должны признаваться местной общественностью и за границей", – сказал Д. Разумков в четверг на пресс-конференции в парламенте Литвы.

Он отметил, что пример Украины свидетельствует о том, что политическим кризисом в стране могут воспользоваться другие государства.

"Семь лет в Украине продолжается агрессия. В нашей стране есть оккупированные территории на Донбассе и в Крыму. Мы прекрасно помним, как этим могут воспользоваться и как использовать", – сказал председатель Верховной Рады.

"Украина хочет, чтобы Беларусь была демократическим, независимым государством. И для нас очень важно, чтобы это было мирное государство", – сказал он.

Более месяца продолжаются массовые протесты, начавшиеся после того, как многолетний авторитарный лидер стран Александр Лукашенко был объявлен победителям выборов, состоявшихся 9 августа. А. Лукашенко руководит страной с 1994 года. Оппозиция и Запад считают выборы сфальсифицированными. Власти задерживают участников акций протеста, отправляют их под суд, применяют против них насилие.

Д. Разумков прибыл в Вильнюс для того, чтобы поздравить Литву с 30-летием восстановления независимости. Этот визит планировался на март, однако по причине распространения коронавируса празднования были перенесены на сентябрь.

"Хочу поздравить вас с 30-летием независимости. Мы понимаем, что значит бороться за суверенитет, территориальную целостность, защищать свои интересы и оружием, и на международной арене", – сказал гость.

"Де-факто мы до сих пор беремся за настоящую независимость собственной страны, за право выбирать курс своей внешней политики, за право граждан Украины жить в мирной, богатой и счастливой стране", – заявил с трибуны сейма председатель Верховной Рады.

По его словам, украинский народ еще должно не сможет залечить раны, которые получил за независимость: изувеченные судьбы людей, потери жизни и здоровья.

Д. Разумков поблагодарил Литву за поддержку и помощь Украине в этот сложный период.