Напомним, что инициативой программы помощи Украине выступил в прошлом году бывший премьер-министр Литвы, видный консерватор Андрюс Кубилюс. Он и вице-спикер Сейма Гедиминас Киркилас посетили многие ключевые столицы Западной Европы. Внимание этому плану стало уделять и литовское правительство.

Советник премьер-министра по вопросам внешней политики Дейвидас Матулёнис не так давно заметил, что "из инициативы парламентской дипломатии это становится внешнеполитической инициативой правительства" Литвы.

После встречи в ходе своего недавнего визита на Украину с председателем Верховной рады Андреем Парубием спикер литовского Сейма Викторас Пранцкетис заявил, что "многие страны уже признают этот план".

"Мы должны сохранить Украину в нашем прозападном мире и, исходя из этой цели, мы также должны принимать меры", - сказал тогда журналистам глава Сейма.

Подготовленный Литвой "план Маршалла" для Украины рассчитан на перспективу до 10 лет и предусматривает как минимум 5 миллиардов евро прямых инвестиций в развитие экономики ежегодно для обеспечения экономического роста в 6-8%. Об этом, как сообщает УНИАН, заявил на брифинге в Киеве первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"Мы должны использовать двухсторонние отношения между Украиной и Литвой для помощи, консультаций, формирования конкретной стратегии во временной линейке на 2018-2020 годы как среднесрочная перспектива. В перспективе этот "план Маршалла" - до 10 лет. Мы говорим о не менее 5 миллиардов евро в год, и мы говорим об очень важном аспекте - росте экономики на 6-8%", - сказал Кубив.

При этом вице-премьер отметил, что уже к 23 сентября правительство Украины подготовит конкретные предложения по механизмам реализации плана, а финальный проект должен быть предложен к Саммиту Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 24 ноября.

Средства на реализацию плана Украина совместно с Литвой планируют привлечь от пула международных партнеров и инвесторов, среди которых - ЕС, США, Канада, Япония, Европейский инвестиционный банк, финансовые институты Литвы и другие организации.

"В феврале или в марте следующего года намечается конференция доноров, которые участвовали бы в реализации этого "плана Маршалла", - сказал экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, присутствовавший на брифинге.

При этом А.Кубилюс отметил, что Украине нужна реальная мотивация для проведения необходимых реформ, которой для Литвы в свое время стала перспектива членства в ЕС, а для Украины в среднесрочной перспективе - повышение уровня жизни граждан через рост экономики.

В свою очередь, глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко в ходе брифинга подчеркнула, что в парламенте создана инициативная группа, которая будет работать над реализацией плана.

"Реальный рост экономики через инвестиции позволит значительно повысить качество жизни граждан", - сказала она.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в июле обсудил с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Киеве возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки по типу "плана Маршалла" (всеобъемлющей американской программы помощи Европе после Второй мировой войны).

В конце марта 2017 года Конгресс Европейской народной партии принял резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки Украины - так называемого "плана Маршалла для Украины".

Несмотря на то, что перспективы этого плана пока неясны, к созданию финансового механизма подключилось и правительство Литвы. В конце августа по этому вопросу было проведено совещание, в котором участвовали представители канцелярии правительства, МИД и Министерства финансов.

Обсуждается, что план инвестиций ЕС для малого и среднего бизнеса Украины, а также для критических объектов инфраструктуры должен быть рассчитан на десять лет, ежегодно предполагается выделять примерно по 5 млрд. евро. Литовская сторона планирует выработать план предоставления финансовой помощи Украине до предстоящего в ноябре саммита стран - участниц программы ЕС "Восточное партнерство", чтобы этот вопрос можно было поставить перед руководством стран Сообщества и найти ему место в заключительной декларации саммита.

"Из инициативы парламентской дипломатии это становится внешнеполитической инициативой правительства. Мы пытаемся помочь этой инициативе парламентской дипломатии стать вопросом на высшем уровне ЕС", - сказал BNS советник премьер-министра по вопросам внешней политики Дейвидас Матулёнис.

По словам председателя парламентского Комитета по европейским делам Г.Киркиласа, упоминание об этом плане в документе, подписанном руководителями стран - членов ЕС, предоставило бы Еврокомиссии (ЕК) мандат на начало создания конкретных инструментов помощи Украине.

"Это просто позволило бы ЕК начать действовать", - сказал парламентарий BNS.

Он вместе с А.Кубилюсом представил "план Маршалла" для Украины в Берлине, Лондоне, Вашингтоне и Брюсселе. Политики намерены еще раз посетить Германию после выборов в парламент этой страны, а также представить план в Париже и Риме.

Название "план Маршалла" в XX веке получила программа помощи США Европе в годы Холодной войны. Он помог восстановить экономику стран Западной Европы и также укрепить их устойчивость к влиянию Советского Союза.

А.Кубилюс ранее утверждал, что финансовая помощь Украине, которая сейчас ведет войну, так же жизненно необходима, как были важны деньги США для истощенных Второй мировой войной стран Европы.

После того, как более трех лет назад был свергнут пользовавшийся поддержкой Москвы президент Украины Виктор Янукович, Россия аннексировала полуостров Крым и стала поддерживать сепаратистов в восточной части страны.

"После Второй мировой войны Америка думала, как не допустить распространения доминирования Сталина в Европе. Так и мы сегодня не хотим, чтобы Владимир Путин доминировал на Украине", - сказал BNS А. Кубилюс.

"Мы хотим, чтобы украинцы как можно скорее поняли, что выбранный ими прозападный путь - правильный", - добавил он.