В пятницу она встретится с председателем сейма Викторасом Пранцкетисом, министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом.
Гостья обсудит с главой парламента евроатлантическую интеграцию, прогресс в проведении правовых реформ, борьбу с коррупцией и повышение уровня гласности, сообщил Cейм.
В четверг в Вильнюсе вице-премьер Украины заявила, что до конца этого года ее страна намерена принять участие в работе Центра энергетической безопасности НАТО.
Климпуш-Цинцадзе в Литве участвует в заседании Комиссии Литвы и Украины по евроинтеграции.
Литва является одной из наиболее активных сторонниц Украины в Евросоюзе, однако украинцы подвергаются все большему давлению на предмет более активной борьбы с коррупцией.
Украина начнет работать с Центром энергетической безопасности НАТО до конца года
В Литве находится с визитом вице-премьер Украины...
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