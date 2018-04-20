Украина начнет работать с Центром энергетической безопасности НАТО до конца года

В пятницу она встретится с председателем сейма Викторасом Пранцкетисом, министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом.

Гостья обсудит с главой парламента евроатлантическую интеграцию, прогресс в проведении правовых реформ, борьбу с коррупцией и повышение уровня гласности, сообщил Cейм.

В четверг в Вильнюсе вице-премьер Украины заявила, что до конца этого года ее страна намерена принять участие в работе Центра энергетической безопасности НАТО.

Климпуш-Цинцадзе в Литве участвует в заседании Комиссии Литвы и Украины по евроинтеграции.

Литва является одной из наиболее активных сторонниц Украины в Евросоюзе, однако украинцы подвергаются все большему давлению на предмет более активной борьбы с коррупцией.