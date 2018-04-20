В Литве находится с визитом вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. В четверг в Вильнюсе она заявила о намерении своей страны до конца года начнет работать вместе с Центром энергетической безопасности НАТО, передает BNS.

В пятницу она встретится с председателем сейма Викторасом Пранцкетисом, министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом.

Гостья обсудит с главой парламента евроатлантическую интеграцию, прогресс в проведении правовых реформ, борьбу с коррупцией и повышение уровня гласности, сообщил Cейм.

В четверг в Вильнюсе вице-премьер Украины заявила, что до конца этого года ее страна намерена принять участие в работе Центра энергетической безопасности НАТО.

Климпуш-Цинцадзе в Литве участвует в заседании Комиссии Литвы и Украины по евроинтеграции.

Литва является одной из наиболее активных сторонниц Украины в Евросоюзе, однако украинцы подвергаются все большему давлению на предмет более активной борьбы с коррупцией.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Украина начнет работать с Центром энергетической безопасности НАТО до конца года

В Литве находится с визитом вице-премьер Украины...

Столтенберг: НАТО не планирует увеличивать военное присутствие в странах Балтии (14)

НАТО не планирует увеличивать свое военное присутствие...

Сквернялис заговорил об интересах президентской службы (2)

Глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис ,...

Saulius Skvernelis, Dalia Grybauskaitė

"Неожиданность": президент отклонила предложенную премьером кандидатуру на пост министра юстиции Литвы (15)

Президент Литвы Даля Грибаускайте не назначит...

Министр сельского хозяйства Литвы: никаких доходов от хозяйства матери я не получаю (3)

Министр сельского хозяйства Литвы Бронюс Маркаускас...

TOP новостей

Pastatas Žalčių g. Pastatas Žalčių g. Pastatas Žalčių g.

Чудеса литовского строительства: дом есть, но его нет (15)

В Вильнюсе , в Бальсяй, на ул. Жалчу, жители получили...

Russian TV

Игорь Яковенко: Международный общественный трибунал может сильно подорвать путинский режим (123)

Во что превратились провластные СМИ в России, какие...

Конфликт между Ясайтисом и его супругой развивается в неожиданном направлении (1)

Конфликт между баскетболистом Симасом Ясайтисом и его...

Погода: после теплой пятницы ожидаются перемены

В пятницу в Литве установится весенняя и теплая...

Гражданин Литвы осужден за скандал на борту Ryanair (3)

Перед тем как сесть в самолет в Риге, гражданин Литвы...