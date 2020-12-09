Уходящее правительство на последнем заседании упразднило комитет по управлению ситуацией с COVID-19

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Завершающее работу 17-е правительство Литвы на последнем заседании упразднило комитет по управлению ситуацией с COVID-19.
Комитет, в состав которого входят правительство и канцлер правительства, а возглавляет премьер, был создан в марте, во время первого карантина, а его задачей было помогать правительству в управлении экстремальной ситуацией на государственном уровне в связи с COVID-19.
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