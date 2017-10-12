Находящийся в Вильнюсе учредитель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Мартин Шваб пригласил на мероприятие следующего года президента Литвы Далю Грибаускайте.
Pasaulio ekonomikos forumas Davose
© Reuters/Scanpix

Это будет третий визит президента на ВЭФ в Давосе, куда собираются самые влиятельные политики и предприниматели мира, те, кто формирует общественное мнение, отмечает администрация президента. Последний раз президент ездила в Давос в 2016 году, сообщает BNS.

На встрече с К. М. Швабом в среду руководитель Литвы обсудила те сферы, на которые Литве следует обратить особое внимание, чтобы повысить конкурентоспособность литовской экономики в мире - это повышение качества образования, развитие инноваций, активная работа над сохранением и привлечением талантов.

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На встрече также обсуждались кибернетические угрозы. Как сообщается в пресс-релизе, К. М. Шваб представил идею создать в следующем году в Женеве глобальный центр кибернетической безопасности. Президент отметила, что в обеспечении кибербезопасности Литва уже достигла конкретных результатов: учредила Центр кибербезопасности, утвердила планы киберобороны и регулярно проводит учения, поэтому опыт Литвы был бы полезен К. М. Швабу при создании глобального центра кибербезопасности.

Во время визита в Литву профессор К. М. Шваб выступит на Годовом экономическом форуме и представит изданную на литовский язык свою книгу "Четвертая промышленная революция".

По словам президента, для Литвы особенно важно сотрудничество представителей ВЭФ и литовского бизнеса.

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