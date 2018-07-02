Представители литовской волонтерской "Миссии Сибирь", которые каждый год ездят ухаживать за могилами литовских ссыльных, надеются, что решение Москвы не впускать в страну участников проекта не является окончательным.
„Misija Sibiras“ pirmą kartą stengėsi prikelti Kryžkalnio memorialą
© Organizatorių archyvas

"Надеемся, что оглашенное сегодня решение не является окончательным. Мы пока не отзываем свои планы и готовимся к экспедиции", - заявила в пятницу BNS руководитель проекта Раминта Кежялите.

Семнадцатого июля в Красноярский край РФ должны были отправиться две экспедиции "Миссии Сибирь".

Однако, в пятницу официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в пятницу заявила, что РФ не выдаст визы участникам этой экспедиции.

Москва обвиняет Литву в замораживании переговоров по межправительственному соглашению, которое призвано регламентировать благоустройство могил военных и гражданских жертв, монументов. В итоге, по словам Захаровой, Россией было принято решение ввести ответные ограничения в отношении литовских мемориальных объектов.

Р. Кежялите выразила сожаление в связи с тем, что Россия связала общественную инициативу с политическими переговорами.

МИД Литвы назвал решение России необоснованным и непропорциональным. Он добавил, что предлагаемое Россией межправительственное соглашение не отвечает национальным интересам Литвы.

Проект "Миссия Сибирь" проводится с 2006 года.

После оккупации Литвы Советским Союзом в 1940 – 1953 годах было выслано около 130 тыс. жителей Литвы.

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