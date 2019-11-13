В среду правительство Литвы обсудит Национальный план действий в области энергетики и климата. Члены Европейского союза (ЕС) взяли на себя обязательство подготовить его к концу этого года.
Президент Литвы в ООН
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По данным Министерства энергетики, страны-члены ЕС готовят планы по переходу к 2050 году на экономику без выброса создающих парниковый эффект газов.

"Воздействие ЕС на изменение климата является третьим по величине в мире, что делает переход к экономике с нулевым уровнем выбросов к середине столетия одной из долгосрочных целей ЕС", - заявили BNS в Министерстве энергетики страны.

В соответствии с Парижским климатическим соглашением, члены ЕС должны в период с 1990 по 2030 год сократить долю выбросов парниковых газов до 40%, повысить энергоэффективность как минимум на 32,5%, увеличить долю возобновляемых источников энергии до 32% (20% в 2020 году).

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Литовский Национальный план действий в области энергетики и климата (NEKS) гласит, что в транспортном, сельскохозяйственном, секторе утилизации и других, не продающих разрешения на загрязнение среды, необходимо достичь показателя выброса газов на уровне 9%.

В июне этого года Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала Литве обратить внимание на отсутствие мер для достижения этой цели.

Брюссель также посоветовал конкретизировать меры, чтобы к 2030 году возобновляемые источники энергии были доведены до 45% общего конечного энергопотребления, а только в транспортном секторе было рекомендовано до 2030 года уменьшить энергопотребление на 15%.

Если правительство утвердит в среду проект этого плана, он будет повторно представлен на публичное обсуждение.

Планы действий в области энергетики и климата ЕС должны быть подготовлены и представлены в Еврокомиссию до 31 декабря.

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