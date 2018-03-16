Согласно проекту, спустя десять лет после импичмента лицо может избираться членом сейма и президентом, а также быть министром, премьером, и обладая необходимой квалификацией, претендовать на должность судьи или госконтролера.

Эти поправки зарегистрировали 74 члена сейма - правящие "аграрии", среди них староста фракции Рамунас Карбаускис и премьер Саулюс Сквярнялис, а также представители фракции Социал-демократической трудовой партии, партии "Порядок и справедливость", несколько членов Союза Избирательной акции поляков Литвы - Христианских семей.

Среди подписавшихся есть и два либерала.

На этой неделе сейм в первом чтении одобрил выдвинутый консерваторами и либералами проект поправок к Конституции, который бы позволил Р. Паксасу, баллотироваться в сейм, но не в президенты, и не позволят быть избранным в руководство сейма.

Во вторник в первом чтении проект был одобрен 99 депутатами, голосовавшими "за", двое были "против", десять воздержались. Поправки вернутся вновь в зал голосования после рассмотрения в комитетах Сейма.

Фракция партии "Порядок и справедливость" перед голосованием заявила, что покидает зал, а поправки называет "пусканием пыли в глаза". Р. Паксас ранее возглавлял эту партию.

Эти поправки еще в конце срока полномочий сейма прошлого созыва зарегистрировали консерваторы, чтобы реализовать таким образом решение Страсбургского суда.

Р. Паксас не может участвовать в президентских и парламентских выборах с 2004 года, когда был отстранен от выполнения президентских обязанностей.

В 2011 году Европейский суд по правам человека постановил, что такой пожизненный запрет баллотироваться является непропорциональным.

Поскольку Литва никак не могла принять поправки к Конституции, который бы отрыли Р. Паксасу путь на выборы, Кабинет министров Совета Европы, осуществляющий наблюдение за выполнением решений Страсбургского суда, применил в отношении Литвы так называемую процедуру усиленного мониторинга.

Три года назад сейм пытался принять поправки к Конституции, которые бы открыли Р. Паксасу путь на выборы, но тогда не хватило голосов в поддержку. Эти поправки позволили бы ему баллотироваться и на парламентских, и на президентских выборах.

Для внесения изменений в Конституцию требуется, чтобы за принятие поправок проголосовали бы минимум 94 депутата. По поправкам должно состояться два голосования с перерывом в три месяца.

Р. Паксас не может участвовать в президентских и парламентских выборах в Литве с 2004 года, когда был смещен путем импичмента с должности президента. Конституционный Суд (КС) Литвы пояснил, что лицо, лишившееся поста в результате импичмента, пожизненно не может занимать должности, связанные с дачей конституционной присяги.