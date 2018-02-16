"Только в единстве европейские народы могут быть суверенными и независимыми от огромных сил. Литва слишком хорошо все это понимает и поэтому она всегда играет активную и конструктивную роль", - сказал Туск журналистам после встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Туск процитировал слова гимна и вспомнил свой визит в Вильнюс, когда он стал премьером-министром Польши.

"Для меня, председателя Европейского совета, поляка, историка и, главное, вашего друга, исключительно важно сегодня быть здесь. Когда я стал премьером Польши, я совсем не случайно решил нанести свой первый зарубежный визит в Вильнюс", - сказал Туск журналистам.

"Сегодня Литва стоит с высоко поднятой головой и так же достойно и решительно настроена, как белый Витязь на прекрасном гербе вашей страны. Это символ стабильного роста и политической предсказуемости", - сказал политик.

Напомнив о неспокойной истории Литвы, Туск подчеркнул, что "никто не может читать литовцам проповеди о разнице между провозглашением независимости и ее завоеванием и сохранением".

"В современном мире независимость означает иметь свой голос, когда страны вместе сталкиваются с общими вызовами и угрозами. Таким образом, сегодня лучшей гарантией независимости Литвы является ее принадлежность к международным организациям: ООН, НАТО и, конечно, к Евросоюзу", - сказал Туск.

"Девиз вашей страны также мог бы быть и девизом всего Европейского сообщества: "Пусть единство процветает". Спасибо", - завершил политик свое выступление по-литовски.