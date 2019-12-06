Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что несмотря на возражения Турции, лидеры стран НАТО утвердили план обороны Балтии и Польши.

Глава МИД Турции журналистам сказал, что Турция согласилась на следующие шаги в этом процессе, но не утвердила план до конца. Он заявил, что Турция будет блокировать план до тех пор, пока не будет утвержден план обороны Турции. В нем Анкара хочет, чтобы НАТО признало сирийских курдов террористами.

“Было бы нечестно, что другие страны не утверждают наш план, но в то же время поддерживаю планы для других”, - сказал Чавушолу.

Он считает, что планы обороны либо будут опубликованы вместе одновременно, либо оба будут заблокированы. Турция не готова идти на компромисс.

9 октября Турция вторглась на контролируемую курдами территорию на севере Сирии. Погибли несколько сотен человек, примерно 300 000 бежали. Это стало возможно после того, как США отозвали с севера Сирии своих военных. США и сирийские курды с 2014 года совместно боролись с группировкой джихадистов “Исламское государство”.