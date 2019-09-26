Три новых депутата присягнут в Сейме Литвы

Вначале Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планирует утвердить результаты переизбрания членов Сейма Литвы, после чего будут отменены мандаты П.Кузмицкене и Л.Йонайтиса как членов муниципальных советов.
Новым депутатам будут вручены удостоверения и во второй половине дня они будут приведены к присяге на заседании Сейма.
После принятия присяги депутаты вступают в должность.
В воскресенье состоялось переизбрание членов Сейма в одномандатных избирательных округах Жирмунай, Гаргждай и Жемгала, поскольку ранее избранные там парламентарии отказались от мандатов.
П.Кузмицкене, представитель Союза Отечества - Христианские демократы Литвы, победила в Жирмунайском округе, набрав около 52% голосов. консерватор Р.Пятраускене - в Гаргждайском, получив 50,5% голосов и Л.Йонайтис в Жемгальском с 56% голосов избирателей.
Новые депутаты будут работать в Сейме чуть более года, так как в октябре 2020 года в Сейме пройдут очередные выборы.
Премьер-министр Литвы: мы поддержали бы налогообложение банковских активов
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернелис заявляет, что...
Президент Литвы в ООН: Россия не сделала ничего, чтобы заслужить наше доверие (30)
Россия продолжает попытки дестабилизировать соседние...
Глава МИД Литвы предлагает Минску поддержку в диверсификации импорта энергоносителей (2)
В среду министр иностранных дел Литвы Линас...
Президент Науседа пригласил Трампа в Литву (84)
Президент Литвы Гитанас Науседа , который принимает...
TOP новостей
Президент Литвы в ООН: Россия не сделала ничего, чтобы заслужить наше доверие (30)
Россия продолжает попытки дестабилизировать соседние...
#ШестойУрок. Зачем учителю географии идти в политику: "Работа в современной школе - это как естественный отбор"
В последние годы педагоги Литвы все громче говорят о...
Экономика растет, однако становится больше безработных: что происходит в Литве? (43)
Экономика в Литве растет, работодатели говорят о...
Со следующего года в Вильнюсе подорожает парковка (54)
25 сентября Вильнюсский горсовет одобрил поправки к...