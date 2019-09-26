Три новых депутата присягнут в Сейме Литвы

В четверг планируют начать работу три новых парламентария - консерваторы Пауле Кузмицкене, Раса Пятраускене и социал-демократ Людас Йонайтис.
Paulė Kuzmickienė, Liudas Jonaitis, Rasa Petrauskienė
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Вначале Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планирует утвердить результаты переизбрания членов Сейма Литвы, после чего будут отменены мандаты П.Кузмицкене и Л.Йонайтиса как членов муниципальных советов.

Новым депутатам будут вручены удостоверения и во второй половине дня они будут приведены к присяге на заседании Сейма.

После принятия присяги депутаты вступают в должность.

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В воскресенье состоялось переизбрание членов Сейма в одномандатных избирательных округах Жирмунай, Гаргждай и Жемгала, поскольку ранее избранные там парламентарии отказались от мандатов.

П.Кузмицкене, представитель Союза Отечества - Христианские демократы Литвы, победила в Жирмунайском округе, набрав около 52% голосов. консерватор Р.Пятраускене - в Гаргждайском, получив 50,5% голосов и Л.Йонайтис в Жемгальском с 56% голосов избирателей.

Новые депутаты будут работать в Сейме чуть более года, так как в октябре 2020 года в Сейме пройдут очередные выборы.

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