"Есть определенные моральные долги, которые нужно искренне обсуждать. Говорить о возвращении имущества натурой было бы сложно в нынешних обстоятельствах, но другие решения, я думаю, мы можем обсудить", – заявила кандидат в президенты Литвы и член сейма Ингрида Шимоните во время состоявшихся в понедельник вечером дебатов в Национальной библиотеке им. М. Мажвидаса.

Другой кандидат - премьер Саулюс Сквярнялис отметил, что, хотя с точки зрения закона процесс реституции в Литве завершен, все же можно говорить о денежной компенсации за отнятое частное еврейское имущество.

"Сейчас попытка возобновить процесс реституции имела бы различные последствия, это затронуло бы не только наш не очень радостный, достаточно трагичный период истории, но обсудить всегда можем", – сказал он.

"Я был бы склонен поддержать дискуссии – подчеркиваю о возмещении имущества лиц, которые пережили Холокост, сегодня живы, а не наследников, не родственников", – уточнил С. Сквярнялис.

Гитанас Науседа подчеркнул, что есть моральный долг перед народом, "который многие столетия плечом к плечу с нами давал литовской экономике, культуре прочим сферам очень много".

"Я думаю, что этот вопрос не мог бы быть однозначно исключен из повестки работы. (...) Да, в данном случае нет возможности осудить возвращение имущества натурой, но об определенной компенсации ущерба в финансовом смысле этого слова, мы действительно могли бы говорить", – сказал он.

Согласно принятому в 2011 году Закону о добровольной компенсации недвижимого имущества еврейских религиозных общин Литва за десять лет обязалась выплатить более 37 млн евро компенсации за имущество, национализированное тоталитарными режимами.

Ежегодно правительство выделяет в специально созданный фонд около 3,6 млн евро. По закону за счет этой суммы финансируются культурные, просветительские, научные, спортивные проекты, проекты в сфере здравоохранения и религии литовских евреев, а часть средств откладывается на будущие проекты.

Также после вступления в силу закона 869 тыс. евро было направлено на одноразовую компенсацию-помощь проживающим сейчас за границей лицам, которые во Время второй мировой войны жили в Литве и пострадали от оккупационных режимов. Компенсации были выделены 1,5 тыс. человек.

Первые евреи в Вильнюсе поселились еще в XVI веке. До Холокоста литваки, которые говорили преимущественно на идише и отличались строгими религиозными правилами, составляли около 10% мирового еврейства. Вильнюс из-за своего значения для евреев и называли "Северным Иерусалимом".

До Второй мировой войны в Литве проживало более 200 тыс. евреев, но более 90% литовской общины было уничтожено во время нацистской оккупации. Сейчас в Литве проживают около 3 тыс. евреев.