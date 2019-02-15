Об этом он сказал на пресс-конференции в Литовской национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса.
"Это было одним из наиболее тяжелых решений в моей сегодняшней жизни. (...) Большой энтузиазм и поддержка людей побудили меня задуматься о том, что я могут дать своей родине и жителям Литвы", – сказал В. П. Андрюкайтис.
Он в третий раз будет баллотироваться на президентский порт, ранее он участвовал в выборах главы государства в 1997 и 2002 годах. Кандидатом в президенты его выдвинули 40 отделений партии.
"Моя избирательная кампания будет достаточно короткой, поскольку я все еще связан нынешними обязанностями. Я хочу завершить свои дела, но обещаю, что во время этого периода готов встретиться с каждым из вас. Я не новичек в политике, многие меня знают, и у многих есть то или иное мнение обо мне", – отметил В. П. Андрюкайтис.
Многолетний член Литовской социал-демократической партии сейчас работает в Еврокомиссии и отвечает за здравоохранение и безопасность продуктов питания.
Третья попытка: Андрюкайтис будет баллотироваться на выборах президента Литвы (3)
В пятницу Еврокомиссар, литовский социал-демократ...
Президент Литвы предлагает открыть СМИ исторические данные Реестрового центра (3)
Президент Литвы Даля Грибаускайте предложит Сейму...
Министр: право пользования Rail Baltica в Литве соседи получат через биржу (1)
Министр транспорта Литвы еще раз подчеркнул, что после...
В мае в Литве пройдет референдум о сокращении числа парламентариев до 121 (80)
12 мая, вместе с президентскими выборами, в Литве...
Сейм Литвы решит вопрос сокращения числа депутатов в порядке особой срочности (1)
В четверг Сейм Литвы взялся за вопрос объявления...
TOP новостей
Третья попытка: Андрюкайтис будет баллотироваться на выборах президента Литвы (3)
В пятницу Еврокомиссар, литовский социал-демократ...
Конституционный суд Литвы: референдумы могут проходить только в один день (4)
Конституционный суд (КС) Литвы постановил, что...
10 мест в Литве с самым дешевым жильем: купить можно за бесценок (35)
Количество жителей Литвы сокращается с каждым годом,...
Центр общественного здоровья: питьевая вода в Игналинском районе опасна для здоровья (2)
В деревне Маженай, Игналинский район, в питьевой воде...