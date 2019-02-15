В пятницу Еврокомиссар, литовский социал-демократ Витянис Повилас Андрюкайтис заявил о намерениях баллотироваться на президентских выборах в Литве.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Об этом он сказал на пресс-конференции в Литовской национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса.

"Это было одним из наиболее тяжелых решений в моей сегодняшней жизни. (...) Большой энтузиазм и поддержка людей побудили меня задуматься о том, что я могут дать своей родине и жителям Литвы", – сказал В. П. Андрюкайтис.

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Он в третий раз будет баллотироваться на президентский порт, ранее он участвовал в выборах главы государства в 1997 и 2002 годах. Кандидатом в президенты его выдвинули 40 отделений партии.

"Моя избирательная кампания будет достаточно короткой, поскольку я все еще связан нынешними обязанностями. Я хочу завершить свои дела, но обещаю, что во время этого периода готов встретиться с каждым из вас. Я не новичек в политике, многие меня знают, и у многих есть то или иное мнение обо мне", – отметил В. П. Андрюкайтис.

Многолетний член Литовской социал-демократической партии сейчас работает в Еврокомиссии и отвечает за здравоохранение и безопасность продуктов питания.

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