По данным Департамента статистики, в апреле прибыл 4061 человек, а уехали 3032.

Около 58% или почти две трети прибывших составили возвращающиеся граждане Литвы, большинство уехавших также составили литовские граждане.

Положительная миграция фиксировалась также в феврале и марте.

В результате миграции в прошлом году Литва лишилась 3,3 тыс. жителей, и это самый низкий показатель с момента вступления страны в Евросоюз в 2004 году.