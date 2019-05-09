По данным Департамента статистики, в апреле прибыл 4061 человек, а уехали 3032.
Около 58% или почти две трети прибывших составили возвращающиеся граждане Литвы, большинство уехавших также составили литовские граждане.
Положительная миграция фиксировалась также в феврале и марте.
В результате миграции в прошлом году Литва лишилась 3,3 тыс. жителей, и это самый низкий показатель с момента вступления страны в Евросоюз в 2004 году.
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