В четверг это одобрил объединяющий правительство, работодателей и профсоюзы Трехсторонний совет (ТС). Окончательное решение примет правительство.
В ТС также было договорено о том, что в дальнейшем повышение ММЗ будет еще более деполитизирован и связан с размером средней зарплаты - она не сможет быть меньше 45% и больше 50% средней зарплаты. Минимальная зарплата будет пересматриваться раз в год.
Конкретное соотношение ММЗ со средней зарплатой будет равняться среднему показателю четырех стран - члено Евросоюза, у которых это соотношение самое большое, однако оно должно будет находиться в пределах 45-50%.
Правительство подсчитало, что после повышения ММЗ до 400 евро соотношение между ММЗ и средней зарплатой составит примерно 48%. Сейчас этот показатель составляет примерно 46%.
ММЗ будет увеличена после полуторагодового перерыва - в июле прошлого года она была увеличена до 380 евро.
Сейм: фамилии бывших сотрудников КГБ не будут обнародованы (32)
Литовский парламент не согласился на обнародование...
Трехсторонний совет одобрил повышение минимальной зарплаты до 400 евро (9)
В Литве минимальная месячная зарплата (ММЗ) с начала...
Сквернялис оценил комментарий Палуцкаса об Островецкой АЭС: похоже на рупор Кремля (58)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...
НАТО укрепит боевые группы в странах Балтии элементами ВВС и ВМС (15)
НАТО планирует укрепить размещенные в Балтийских...
Грибаускайте в следующем году посетит Польшу (7)
Президент Литвы Даля Грибаускайте в следующем году...
TOP новостей
Новый порядок загоняет жителей в угол: нет адреса – ничего не получишь (43)
Декларирование места жительства обернулось настоящей...
Трехсторонний совет одобрил повышение минимальной зарплаты до 400 евро (9)
В Литве минимальная месячная зарплата (ММЗ) с начала...
Новой мишенью пророссийских сепаратистов стали литовские инструкторы (371)
Литовские военные на Украине изнасиловали малолетних...
Сейм: фамилии бывших сотрудников КГБ не будут обнародованы (32)
Литовский парламент не согласился на обнародование...
Из уст Палецкиса – новая интерпретация независимости государства (33)
21 сентября на заседании в парламенте, посвященном...