В Литве минимальная месячная зарплата (ММЗ) с начала следующего года должна увеличиться на 20 евро - до 400 евро.
© DELFI / Karolina Pansevič

В четверг это одобрил объединяющий правительство, работодателей и профсоюзы Трехсторонний совет (ТС). Окончательное решение примет правительство.

В ТС также было договорено о том, что в дальнейшем повышение ММЗ будет еще более деполитизирован и связан с размером средней зарплаты - она не сможет быть меньше 45% и больше 50% средней зарплаты. Минимальная зарплата будет пересматриваться раз в год.

Конкретное соотношение ММЗ со средней зарплатой будет равняться среднему показателю четырех стран - члено Евросоюза, у которых это соотношение самое большое, однако оно должно будет находиться в пределах 45-50%.

Правительство подсчитало, что после повышения ММЗ до 400 евро соотношение между ММЗ и средней зарплатой составит примерно 48%. Сейчас этот показатель составляет примерно 46%.

ММЗ будет увеличена после полуторагодового перерыва - в июле прошлого года она была увеличена до 380 евро.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Политика

Сейм: фамилии бывших сотрудников КГБ не будут обнародованы (32)

Литовский парламент не согласился на обнародование...

Трехсторонний совет одобрил повышение минимальной зарплаты до 400 евро (9)

В Литве минимальная месячная зарплата (ММЗ) с начала...

Сквернялис оценил комментарий Палуцкаса об Островецкой АЭС: похоже на рупор Кремля (58)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

НАТО укрепит боевые группы в странах Балтии элементами ВВС и ВМС (15)

НАТО планирует укрепить размещенные в Балтийских...

Грибаускайте в следующем году посетит Польшу (7)

Президент Литвы Даля Грибаускайте в следующем году...

TOP новостей

Новый порядок загоняет жителей в угол: нет адреса – ничего не получишь (43)

Декларирование места жительства обернулось настоящей...

Трехсторонний совет одобрил повышение минимальной зарплаты до 400 евро (9)

В Литве минимальная месячная зарплата (ММЗ) с начала...

Новой мишенью пророссийских сепаратистов стали литовские инструкторы (371)

Литовские военные на Украине изнасиловали малолетних...

Сейм: фамилии бывших сотрудников КГБ не будут обнародованы (32)

Литовский парламент не согласился на обнародование...

Из уст Палецкиса – новая интерпретация независимости государства (33)

21 сентября на заседании в парламенте, посвященном...