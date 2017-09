В четверг это одобрил объединяющий правительство, работодателей и профсоюзы Трехсторонний совет (ТС). Окончательное решение примет правительство. В ТС также было договорено о том, что в дальнейшем повышение ММЗ будет еще более деполитизирован и связан с размером средней зарплаты - она не сможет быть меньше 45% и больше 50% средней зарплаты. Минимальная зарплата будет пересматриваться раз в год. Конкретное соотношение ММЗ со средней зарплатой будет равняться среднему показателю четырех стран - члено Евросоюза, у которых это соотношение самое большое, однако оно должно будет находиться в пределах 45-50%. Правительство подсчитало, что после повышения ММЗ до 400 евро соотношение между ММЗ и средней зарплатой составит примерно 48%. Сейчас этот показатель составляет примерно 46%. ММЗ будет увеличена после полуторагодового перерыва - в июле прошлого года она была увеличена до 380 евро.











